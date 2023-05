Kralj Karel III. in kraljica Camilla, ki ji malokdo še reče kraljica spremljevalka – kar je še vedno njen uradni naziv, odkar jo je kralj samovoljno razglasil za kraljico, za zdaj na papirju, na vabilu na kronanje, in potem še v uradnem spominskem programu kronanja – sta v sredo obiskala vse bolj evrovizijski Liverpool. Ta obisk je morda vnaprej pokazal, kaj se obeta med kronanjem, ki bo prihodnjo soboto v Westminstrski opatiji v središču Londona. Kraljevi par sta pričakali dve veliki glasni skupini. Odrasla skupina protimonarhistov s transparenti »Ne moj kralj« je to sporočilo tudi glasno vzklikala. Bilo jih je okoli petdeset. Gre za pripadnike republikanskega gibanja Republika, ki se pojavljajo vse večkrat in vsakič več jih je. Med več kot sedemdesetletno vladavino Elizabete II. so bili tako rekoč nevidni. Republika med kronanjem napoveduje največje proteste v zgodovini.

On je naš kralj!

Promonarhistični mediji trdijo, da jih je v Liverpoolu preglasila velika skupina šolarjev, ki je domoljubno mahala z britanskimi zastavicami union jack in prešerno tekmovalno vzklikala: »On je naš kralj!« Kar je res. Od trenutka, ko je umrla njegova mati Elizabeta II., je Britanija edina monarhija v Evropi, ki je ohranila uradno kronanje, čeprav to ni potrebno in ga ne zahteva ne ustava ne kaj drugega. Bilo naj bi priljubljena tradicija. Kronanje je resna dolgotrajna verska ceremonija, na kateri monarh spominja na glavnega duhovnika, kar v bistvu je, saj je poglavar anglikanske cerkve. Izmislil si jo je Henrik VIII., ki se je ločil od rimskokatoliške cerkve, da bi se lahko ločil od prve od šestih žena, od katerih je dve obglavil. Karel III. bo diskretno zaprisegel zvestobo anglikanski cerkvi (televizijske kamere naj bi se obrnile proč) in namazilili ga bodo s svetim oljem, ki prvič ne bo vsebovalo ničesar živalskega, preden ga bodo okronali.

Vsi sodelujoči na starodavni ceremoniji, ki se je v tisoč letih bolj malo spremenila, že dolgo vadijo. Od vojakov do glasbenikov. Pred Buckinghamsko palačo raste tribuna s 3800 sedeži za izbrane »nevisoke« goste (visoki gostje bodo v opatiji), vojne veterane in uslužbence državnega zdravstva, ki vse večkrat stavkajo, ker zlasti medicinske sestre, junakinje bitke s covidom, zaradi bednih plač niso kos draginjski krizi in najvišji inflaciji med vodilnimi ekonomijami. S tribune bodo imeli najboljši razgled na sprevod kralja in kraljice ter drugih članov kraljeve družine iz Buckinghamske palače v Westminstrsko opatijo in po isti poti nazaj, na kraljevo družino na znamenitem balkonu palače po kronanju in na prelet več kot šestdesetih vojaških letal, katerih generalko smo že videli in slišali. Konje menda pripravljajo tudi na napoved protimonarhistov, da jih bodo med protesti skušali preplašiti s tako imenovanim alarmom ob posilstvu, kot rečejo glasni prenosni elektronski napravi, ki jo priporočajo ženskam, da bi odvrnile morebitnega posiljevalca.

Mladi Otočani povzročajo glavobol

Britanci naj bi se veselili kronanja. Bomo videli. Po uličnih zabavah, stari tradiciji, ki spremlja kronanja in poroke monarhov, je pred kronanjem Karla III. veliko manj apetita, kot ga je bilo ob lanskem diamantnem jubileju kraljeve pokojne matere. Najbolj se ga veseli londonska turistična industrija, ki je bila med pandemijo covida ob 170 milijard evrov, saj pričakujejo, da se bo v prestolnico zgrnilo na stotisoče obiskovalcev iz Britanije in vsega sveta. Roke si manejo v pubih, restavracijah in hotelih. In vsepovsod, kjer prodajajo spominke. A direktor državnega centra za sociološke študije Guy Goodwin pravi, da se podpora monarhiji zmanjšuje. »Leta 1983 nas je devet od desetih mislilo, da je res pomembno, da ohranimo kraljevo družino. To je bilo sporočilo o njeni priljubljenosti in pomenu. Danes je takih nekaj malega več kot polovica,« pravi Goodwin. Natančneje: 54 odstotkov vprašanih naj bi še vedno favoriziralo monarhijo. Njeni privrženci upajo, da bodo prihajajoči spektakel, blišč in pomp kronanja, ki bodo začasno zasenčili krizno stanje pobrexitske Britanije, okrepili njeno priljubljenost. Največji glavobol novemu monarhu prinašajo mladi Otočani. Več kot dve tretjini starih od 18 do 24 let pravi, da bi se Britanija morala znebiti monarhije in imeti izvoljenega šefa države. Starejši ko so Otočani, bolj podpirajo monarhijo. Kar 78 odstotkov starejših od 65 let naj bi bilo za njeno ohranitev.

Kraljeva pita Ena od tradicij kronanja je monarhov izbor jedi, ki naj bi jo vsi jedli med praznovanjem. Elizabeta II. je leta 1953 izbrala piščanca v kremni omaki s karijem. Karel III. je izbral zelenjavno pito s špinačo, bobom, sirom in pehtranom, s katero ni ravno spodbudil apetita. Niti med vegetarijanci. Čeprav je pita, katere recept so sestavili kraljevi kuharji, zelenjavna, ni za vegane, ker vsebuje živalsko maščobo.