Odslej je mogoč zgolj tranzit žita čez te države, ki bodo v zameno odpravile enostranske prepovedi uvoza. Do 5. junija bo tako dovoljen uvoz pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen v vse članice EU razen Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Bolgarijo in Romunijo. V teh pet članic bo žito mogoče uvoziti samo, če bo namenjeno tranzitu v druge članice Unije ali tretje države, so zapisali v evropski komisiji. Pojasnili so, da so se za tovrstne ukrepe odločili zaradi logističnih ozkih grl, ki so nastala v teh petih članicah. Če se bodo te izjemne razmere nadaljevale, so pripravljeni ukrepe podaljšati tudi po 5. juniju. Poljska, Madžarska, Slovaška in Bolgarija so se v zameno za te ukrepe zavezale, da bodo odpravile enostranske ukrepe, ki so jih sprejele za uvoz žita iz Ukrajine, so še poudarili v komisiji.