Medtem ko so na Primorskem domačinom in obiskovalcem preglavice povzročale dolge počitniške kolone, drugod po Sloveniji takih težav ni bilo. Vendar je na podaljšani konec tedna na cestah umrlo več udeležencev v prometu, dva kolesarja in motorist. Na Ormoški cesti v Ljutomeru je 86-letni voznik avta pri vključevanju na prednostno cesto, pri zavijanju levo, odvzel prednost 61-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je trčil vanj. Motorist je na kraju nesreče umrl, so potrdili v Policijski upravi Murska Sobota. To je že peta letošnja smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih avtocestah. Policisti so isti dan obravnavali še eno prometno nesrečo, v kateri se je motorist huje poškodoval. Na cesti od Gorjanskega proti Brestovici je 63-letni motorist iz Italije z motorjem zapeljal desno z vozišča, ko je situacijo skušal rešiti in se vrniti na cesto, pa je padel. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v bolnišnico. O še eni nesreči so poročali v ponedeljek iz Dolenje vasi, kjer je 27-letni motorist divjal, trčil v odbojno ograjo in se hudo poškodoval.

Na cestah vse več motoristov

Lepo vreme in toplo spomladansko sonce na ceste privabita ljubitelje motorjev. Hladne in mokre ceste so zanje v tem času še posebno nevarne, sploh če je na njih še vedno pesek. Policija in agencija za varnost prometa (AVP) opozarjata na dosledno upoštevanje cestnoprometnih predpisov. Začetek sezone je dodatno nevaren za motoriste tudi zato, ker so povečini v slabši formi. Prvo letošnjo smrtno žrtev med motoristi so policisti obravnavali proti koncu marca pri naselju Topolc v Ilirski Bistrici. Šestindvajsetletni motorist je zdrsnil po cesti in trčil v prometni znak. Umrl je na kraju nesreče, njegovo hudo poškodovano sopotnico so odpeljali v bolnišnico. Na cestah je vse več enoslednih motornih vozil, lani jih je bilo registriranih že krepko več kot 145.000, za desetino več kot pred tremi leti. Posledično je več tudi prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. Lani je na slovenskih cestah umrlo 14 motoristov in en sopotnik, predlani neverjetnih 33, prejšnja leta se je številka gibala nekaj nad 20. Več kot 60 odstotkov nesreč, v katerih so lani umrli motoristi, so povzročili oni sami. Po navedbah policije so najpogostejši vzroki nesreč, ki jih motoristi povzročijo sami, neprilagojena hitrost ter nepravilna stran in smer vožnje, po drugi strani pa so večkrat tudi žrtve izsiljevanja prednosti drugih voznikov.

Večkrat zapeljala čez dvojno črto

Veliko srečo, da nista povzročila kakšne nesreče ali pa se v njej poškodovala sama, sta imela prejšnji teden motorista, ki sta pri Pijavi Gorici po navedbah policistov vozila skrajno neprevidno in nista upoštevala talnih označb na vozišču. »Večkrat sta pri prehitevanju zapeljala čez dvojno neprekinjeno črto in vozila po nasprotnem vozišču,« so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Njune kršitve je posnela posadka policijskega helikopterja in jih posredovala patrulji, ki ju je ustavila na Škofljici. A zgodbe tu še ni bilo konec. Eden od motoristov namreč ni upošteval znakov policistov in je odpeljal naprej, a ga je kmalu ustavila druga policijska patrulja. »Prvi motorist je prejel plačilni nalog v znesku 160 evrov, drugemu pa so k temu prišteli še 620 evrov in pet kazenskih točk,« so še sporočili ljubljanski policisti.