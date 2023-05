V bližini si lahko ogledate spomenik dr. Juliusu Kugyju, se sprehodite po poti, ki vodi čez divja prodišča doline Zapoden, in poiščete inspiracijo v rastlinskem alpskem vrtu Alpinum Juliana. Čarobna dolina Trenta, domovanje in zibelka edinstvene evropske reke Soče, vas bo navdušila z lepoto narave, umirjenostjo in prvobitnostjo, ki jo prebivalci še vedno s ponosom ohranjajo.

Glede izvira reke Soče nikakor ne bo odveč opozorilo, da je to sicer čudovita, vendar težje dostopna naravna znamenitost in za ogled zahteva kar precej spretnosti. Vsekakor se za vožnjo z avtobusom in ogled izvira ne odločite, če nimate potrebne opreme in če niste dovolj fizično sposobni. V nobenem primeru vam ne smeta lahkomiselnost in pretirana samozavest pokvariti lepega izleta.

Ljudsko izročilo pripoveduje, da so v Trenti živeli bog Triglav, bog Jalovec in bog Mangart. Ko je v Trento prišel hudobni vodobruhec, ki je poplavljal vasi, so se bogovi domenili, da ga zaprejo in zavežejo v votlino. Usta so mu odprli toliko, da lahko namaka dolino. Ko bo odslužil svojo kazen, ga bodo rešili in takrat bo Soča presahnila.