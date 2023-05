Destinacijska akcija namreč tudi letos povezuje različne organizacije, ki delujejo na področju turizma – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je tudi letos prevzela vlogo glavnega organizatorja in koordinatorja festivala, soorganizatorji in pobudniki festivala pa so še Javni zavod Park Škocjanske jame, Turizem Miren - Kostanjevica, Kobilarna Lipica in sežanski Botanični vrt ob vili Mirasasso, festival pa je k sodelovanju privabil tudi številne zasebne ponudnike, ki pestrost kraške gmajne dopolnjujejo s pristnimi doživetji.

Uporaba zdravilnih zelišč

Že jutri ste vabljeni v vaški dom v Rodiku, kjer boste v organizaciji zeliščno-etnološke domačije Belajevi lahko izvedeli več o zdravilnih rastlinah. Ob petih popoldne pripravljajo druženje z avtorjem knjige Samonikle užitne in zdravilne rastline Slovenije dr. Luko Kristancem. To bo prav posebno druženje ob zeliščnih prigrizkih in napitkih s praktičnimi nasveti o uporabi užitnih in zdravilnih rastlin v terapevtske namene. Uro kasneje, ob šestih popoldne, pa se bo začelo predavanje dr. Luke Kristanca o užitnih in zdravilnih rastlinah kraškega in priobalnega območja.

V soboto, 6. maja, ste vabljeni, da se skozi zgodbe kraške gmajne na Goriškem Krasu popeljete s kolesom. Zbrali se boste ob deveti uri dopoldne ob pomniku braniteljev slovenske zemlje v Cerjah. Kolesarjenje boste torej začeli na čudoviti razgledni točki na Cerju, od koder se boste odpravili do vasi Lokvica in spoznali tamkajšnjega oljkarja in njegovo delo. Nato boste nadaljevali mimo Opatjega sela do Nove vasi in še malo dlje oziroma vse do kraja, kjer svoje koze pase pridelovalka sira, obogatenega z lokalnimi začimbami. Sledil bo spust do vasi Sela na Krasu, ki navdušuje s čudovitimi razgledi pa tudi z odlično osmico, nato pa znova vzpon do vasi Vojščica, kjer domuje izkušena zeliščarka, ki vam bo razkazala svoj zeliščni vrt. V nadaljevanju boste obiskali še vas Novelo in v njej prelep vrt za sladkanje čebelic, prečili Temnico, v Lipi pa se boste ustavili pri tamkajšnjem čebelarju in vinarju z izvrstnim teranom. Sledila bo vrnitev na izhodišče na Cerju mimo Kostanjevice na Krasu.

Kolesarjenje in pohod za vsakogar

Trase kolesarskih poti so speljane pretežno po poljskih poteh, nekaj malega pa tudi po asfaltiranih cestah ali travniških stezah. Kondicijsko je izlet srednje zahteven, zahtevnejših vzponov ali spustov na trasi, dolgi nekaj več kot 37 kilometrov, pa ne bo. Kolesarili boste skupaj približno tri ure, celoten izlet s postanki pa bo trajal predvidoma šest do sedem ur. Prijave so možne še jutri.

Za nedeljo, 7. maja, je predviden pohod Kraška gmajna pripoveduje zgodbe – o vaseh Temnica, Lipa in Kostanjevica. Pohod se bo začel ob deveti uri dopoldne za staro šolo v vasi Temnica, od koder se boste preko gmajn podali do Lipe. Tam se boste ustavili pri pridelovalcu odličnega terana, najbolj znanega kraškega vina, nato pa zavili še na dvorišče ali po domače na borjač kraškega čebelarja. V nadaljevanju boste obiskali tudi staroversko svetišče Gulaka – gre za kamnito ogrado krožne oblike, v sredini katere naj bi ležal večji kamen, poleg njega pa naj bi bilo v skledasti vdolbini polno kamnov različnih barv, velikosti in oblik. Ogrado so imenovali Gulaka, naredili pa naj bi jo praprebivalci Gorjani, da so v njej častili neko svoje božanstvo. Med prvo svetovno vojno je bila ograda uničena. Obiskali boste tudi vas Kostanjevica na Krasu ter se mimo kaverne iz prve svetovne vojne in vasi Novelo vrnili v Temnico. Pohod je nezahteven. Med izletom so predvidene degustacije izdelkov lokalnih proizvajalcev, udeležencem pa organizatorji priporočajo tudi lastno malico in pijačo. Prijave sprejemajo do 5. maja.

V soboto dopoldne, 13. maja, pa boste na zeliščni kmetiji Rogelja v Vojščici spoznavali kraška zelišča in njihovo uporabo. Na krožnem sprehodu med zeliščnimi gredicami boste spoznavali zdravilne učinkovine zelišč, ki jih gojijo v vrtu. Po sprehodu bo sledilo krajše predavanje o uporabi zelišč v našem vsakdanu, ki ga bo pospremila manjša degustacija dobrot iz zelišč, lahko pa boste domače izdelke in pripravke iz zelišč, pridelanih na kmetiji, tudi kupili.

Film o kraški gmajni in suhozidna gradnja

Na kmetijo Rogelja ste torej vabljeni v soboto ob 10. uri dopoldne, ob petih popoldne pa Kraševci vabijo v dvorano Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači. Tam bo najprej predavanje z degustacijo, nato pa še ogled dokumentarnega filma o kraški gmajni. Popoldne lahko tako preživite v prijetni družbi ob okusnih pridelkih z zeliščno-etnološke domačije Belajevi, potem ko se boste seznanili z njihovo zgodbo, pa se bo popoldne v Divači zaključilo z ogledom dokumentarnega filma RTV Slovenija Kraška gmajna.

V nedeljo, 14. maja, pa boste lahko čudesa kraške gmajne spoznavali ob skodelici čaja. V okviru letošnjega Festivala Kraška gmajna bodo v Divači namreč drugo majsko nedeljo posvetili ogledu dokumentarnega filma z naslovom Kraška gmajna, ki predstavlja enega od petih delov dokumentarne serije Gozdovi Slovenije. Film, ki osvetli najgloblje skrivnosti Krasa in tamkajšnjega rastlinstva, si bodo obiskovalci lahko pogledali v treh terminih, in sicer ob 11., 13. in 15. uri. Po filmu bo sledila pogostitev z okusnimi zeliščnimi čaji z domačije Belajevi.

V soboto, 20. maja, pa boste lahko na delavnici ob vhodu v Kobilarno Lipica spoznali in se naučili suhozidne gradnje – strokovnjaki bodo predstavili zgodovino in postopek gradnje suhozidnih zidov, vi pa boste aktivno sodelovali pri gradnji ali obnovi suhozidnega zidu in se naučili različnih tehnik gradnje. Delavnica bo potekala na prostem v čudovitem okolju Lipice, kjer boste lahko občudovali tudi zgodovinske zgradbe in kulturno dediščino.