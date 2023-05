Za ameriške luksuzne avtomobile iz 50. let prejšnjega stoletja je bilo značilno, da so jih tržili kot športne in prodajali v omejenih količinah z zelo visokimi cenami. V to okolje je leta 1955 v velikem slogu zapeljal Ford s svojim thunderbirdom, ki velja za začetnika »osebnih luksuznih avtomobilov« oziroma luksuznih avtomobilov za množični trg, s posebnim poudarkom na udobnosti. Fordov uspeh, zlasti potem, ko je uvedel model s štirimi sedeži, je v naslednjem desetletju spodbudil konkurenčne ameriške proizvajalce k iskanju lastne prodajne uspešnice v novo nastajajoči kategoriji.

General Motors je v tem segmentu trga nekoliko zaostajal, a hoteli so svojo uspešnico, s katero bi konkurirali thunderbirdu. Izročilo pravi, da je šef GM-jevih oblikovalcev Bill Mitchell v teh okoliščinah med obiskom Londona naletel na rolls-royca in bil povsem prevzet. Nekaj podobnega, a z nižjim profilom, je želel izdelati tudi za ameriški trg, končno podobo pa je na papir spravil oblikovalec Ned Nickles. Koncept se je sprva imenoval XP-715, predvideno pa je bilo, da ga pod imenom »LaSalle« prične proizvajati Cadillac. Do tega ni prišlo, ker je Cadillacova proizvodnja tedaj že sicer komaj dohitevala povpraševanje in prostora za nov model preprosto ni bilo.

Riviera je bila velika uspešnica, saj so prodali vse

Model so ponudili preostalim znamkam pod okriljem GM, tekmo zanj pa je dobil Buick, ki ga je tedaj pestila skromna prodaja. Novi model so poimenovali riviera, s čimer so od leta 1949 sicer označevali bolj luksuzne različice siceršnjih modelov. Denimo roadmaster riviero iz leta 1949. Proizvodnjo nove samostojne riviere je Buick zagnal oktobra 1962. Istega leta pa je na trg prišel Studbreakerjev avanti, ki je prav tako nastal kot odgovor na thunderbirda. Riviero in avantija velja omenjati skupaj zaradi več zgodovinskih okoliščin, tudi zaradi tega, ker si delita značilni dizajn, imenovan po oblinah stekleničke coca-cole. Da bi razumeli, zakaj, položite stekleničko vodoravno in jo poglejte od strani in od zgoraj. Predstavljajte si še kolesa in malce zmanjšajte ekstremnost oblin – imate avanti in riviero. Z ekstremnejšimi oblinami pa imate že dirkalnik formule 1. Dizajn so za doseganje večje aerodinamičnosti prvi uporabljali proizvajalci bojnih letal, med avtomobile pa ga je uvedel prav avanti.

Čeprav riviera ni bil prvi avtomobil s to novo obliko, je postal velika uspešnica. Proizvodnjo letnika 1963 so zamejili na 40 tisoč modelov, s čimer so želeli ustvariti vtis ekskluzivnosti. Prodali so vse. To je predstavljalo 10 odstotkov prodaje vseh ostalih Buickovih modelov tistega leta. Osnovna cena zanj je bila 4333 dolarjev, a so se z dodatki običajno prodajali po ceni nad 5000 dolarji. Preračunano za inflacijo bi to danes pomenilo okoli 49 tisoč dolarjev (44 tisoč evrov) plus davek. Riviera je ceno opravičevala s celim kupom luksuznih gest in poudarki na udobnosti. V kabini so bili štirje ločeni sedeži. Dva spredaj in dva zadaj. Avto je premogel varnostni pas. Za lepšo notranjost pa so ponujali tudi možnost poudarkov iz pravega orehovega lesa pri vratih in zadnjih oknih. Proti doplačilu je Buick ponujal tudi nastavljivi kot volanskega obroča, električno pomična okna, električno nastavljiv voznikov sedež, električno nastavljiva stranska ogledala in klimo. Vsi modeli so imeli avtomatski menjalnik in tri vrata.

Pri prvih modelih je bil motor spredaj, pogon pa zadaj

Tudi pri moči niso skoparili. Pod pokrovom se je skrival 6,6-litrski osemvaljnik, ljubkovalno poimenovan »nailhead«, s 325 konjskimi močmi (242 kW), ki so ga sicer uporabljali za večje in težje avtomobile (obstajal je tudi model s 7-litrskim nailheadom in 340 konjskimi močmi). Riviera 1963 je od nič do 97 kilometrov na uro (0-60 milj na uro) pospešil v manj kot 8 sekundah, najvišjo hitrost pa je dosegel pri 185 kilometrih na uro. Poraba je bila 17,8 litrov na 100 kilometrov, kar je bilo tedaj znotraj povprečja za ta tip avtomobila. Dolg je bil 5,28 metra, širok 1,94 metra, visok 1,35 metra in z medosno razdaljo 2,97 metra. Tehtal je 1812 kilogramov. Riviera je dobil nov model vsako leto med letoma 1963 in 1999, z izjemo leta 1994. Od originalnega dizajna so močneje pričeli odstopati zlasti kasnejši modeli. Prvi modeli so imeli ob sprednjem motorju zadnji pogon, a so v kasnejših modelih pogon prestavili na prednja kolesa. Skupna prodaja je presegla milijon avtov.

Legendarni italijanski oblikovalec avtomobilov Sergio Pininfarina je za originalno riviero dejal: »Je eden najlepših avtomobilov, ki so jih kadarkoli naredili v ZDA.« Tudi Raymond Loewy, ki je oblikoval Studbreakerjevega avantija, je za riviero znal povedati, da je najlepši ameriški avto. Z izjemo avantija, seveda. Dobro ohranjeno riviero se danes medtem dobi za okoli 35 tisoč dolarjev. x

