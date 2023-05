Ko pride do trčenja, se pri vozniku pojavi dejavnik presenečenja, ki prinese neskladnost med miselnimi in delovnimi procesi voznika. Temu neskladju se pridruži še psihični pritisk. Vse te reakcije lahko silijo voznika, da odpelje s kraja nesreče, še zlasti če oceni, da ima možnost, da ostane prikrit. Pogosto se voznik v nesreči, ki jo povzroči, močno prestraši in najprej pomisli na lastno varnost in nedotakljivost. V strahu pred kaznijo in drugimi nevšečnostmi pa razmišlja le o tem, kako bi čim prej pobegnil iz neprijetnega položaja. Ker je čustveno iztirjen, slabo presoja posledice svojih dejanj.

Nekateri to storijo zavestno in načrtno, drugi pa impulzivno pod vplivom šoka ali močnih čustev. Pri ljudeh, ki s kraja nesreče pobegnejo zavestno, da bi se izognili pravnim posledicam svojega dejanja, ni olajševalnih okoliščin, čeprav so lahko vzrok za tako odločitev tudi kompleksne življenjske razmere. Psihični profil človeka, ki pobegne po nesreči, namreč ni enoten, v splošnem pa je bolj verjetno, da bodo pobegnili ljudje, ki so bolj sebični, manj odgovorni ali bolj pripravljeni kršiti ustaljena pravila, norme in zakone. Je pa res, da se nekateri, ko mine nekaj časa in dojamejo, kaj so storili, po temeljitem razmisleku sami javijo v policijskih enotah, kljub temu pa je bilo kaznivo dejanje že storjeno.

Bi lahko število pobegov zmanjšali, če bi že med opravljanjem vozniškega izpita s pomočjo psihičnega profila izločali tiste z najbolj ekstremno spremenjenim mentalnim funkcioniranjem? Zagotovo bi lahko avtošole in vsi, ki so del izobraževalnega procesa novih voznikov, naredili še več, saj se premalo zavedamo, da z opravljenim dovoljenjem dobimo licenco za ubijanje, na kar nas opozarjajo številne žrtve. Tema pobega, posledice dejanja in pravilno ravnanje ob povzročeni nesreči naj bi bili del programa usposabljanja, a teorija je nekaj, dopovedati kandidatu za voznika, da se takšno dejanje ne splača in ni pravilno, pa je čisto nekaj drugega.

In za to drugo smo odgovorni sami. Z zavedanjem, da v primeru nesreče ne smemo biti egoisti, temveč moramo pomagati. Sreča v nesreči je, da je prav takšna večina slovenskih voznikov, ki se na cesti vede normalno in v skladu s predpisi. V nasprotnem bi bilo namreč žrtev prometnih nesreč v Sloveniji še veliko več. Vsi pa se moramo zavedati, da nihče ni prisiljen ne v vožnjo v pijanosti in ne v prehitro vožnjo, ki sta najpogostejša vzroka za prometno nesrečo. In če se vam že primeri, se soočite z odgovornostjo in priznajte napako. Če boste s kraja nesreče pobegnili, za vas nič več ne bo tako, kot je bilo.