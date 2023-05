Ločitev cerkve od države in dialoga

Kulturni boj, ki je divjal v devetdesetih in v prvem desetletju novega tisočletja, je nekako pojenjal, se upehal. Katoliška cerkev in njeni sateliti so manj bojeviti. Trdi konservativci so namreč pod Frančiškovo taktirko morali cerkveno vodstvo prepustiti mlajšim, do neke mere bolj liberalnim kadrom, ti evangelizacijo postavljajo pred politične zahteve. Zdi se skratka, da se je katoliška cerkev po vrsti škandalov – po mariborskem polomu in pedofilskih aferah jo je udarila še afera Rupnik – v večji meri obrnila vase, se posvetila svojim notranjim težavam. Trendi pa so zastrašujoči. Aktivni verniki so se po koroni močno osuli: število nedeljnikov se je v zadnjih petih letih prepolovilo. Upada število krstov, birm, cerkvenih porok, duhovniki so vse starejši. Cerkev je v krču, delno resignirana, delno prenavljajoča se. Modra politika, ki to razume, bi se zato spreminjanja financiranja Cerkve lotila previdno in s političnim občutkom. Ker ne potrebuje nove fronte in ker, nenazadnje, ni lepo hoditi po ranjencih.