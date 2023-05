Naslovimo naslavljanje

Besede v jezik prihajajo in odhajajo. Nekatere so povabljene in opremljene z vsemi potrebnimi dokumenti. Druge pridejo nepovabljene, nepričakovane. So tudi nezaželene? Kakor za koga, kakor kdaj. Tudi pri drugih rečeh se zgodi, da nečesa nikakor ne pričakuješ in si ne želiš, pa vendarle pride. Ko pa je tu, se čez nekaj časa zazdi, da brez tega sploh ne bi mogel – kot da je tu od nekdaj. Po drugi strani se s povabljenci pogosto zgodi, da z njimi po vljudnostnem srečanju in protokolarnem fotografiranju nimamo kaj početi in se prav hitro sami odstranijo ali pa ostanejo za zmeraj pozabljeni v kakem kotu.