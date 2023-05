Mislim svoje mesto: Na svoji zemlji

‘Tole zemljišče bomo kmalu zaprli, vaš pes ne bo več smel sem! Smo preverili v zemljiški knjigi in ugotovili, da pripada našemu bloku!« je ponosno razlagala gospa, tudi sama s štirinožcem na povodcu. Postavali sva na neugledni zaplati zemlje ob podnožju srednje klavrnega socialističnega blok in čakali, da psa opravita svoje. Na zelenici, ki ni merila več kot dobrih deset kvadratov, so se pred nekaj dnevi pojavili koli, ki jim nisem vedela namembnosti. Zdaj se je zagonetka razkrila: čeznje bodo napeli ograjo in tako zagradili svojo zasebno oazo. Zamisel se mi je zdela tako trapasta, da bi gospe, če ura ne bi bila tako zgodnja in moji možgani še krmežljavi, v odgovor zabrusila, naj zelenico raje zasteklijo. Le tako bodo res gotovi, da nihče nepovabljen, človek ali žival, ne bo več mogel tacati po njej. Še pred ptiči in čebelami se bodo ubranili. Namesto tega sem zgolj bebavo zrla vanjo in v odgovor siknila: »Čestitam.« Potem sem segla v žep po vrečko, gospa pa je zmagoslavno pokimala. Sarkazma v mojem glasu seveda ni zaznala, tu je šlo zares; Slovenci pri nepremičninah ne poznajo šale. Lastnina je sveta in tako kot svojo hišo lahko pobarvaš z najbolj nemogočo barvo (ali celo kombinacijo barv!), lahko svoja drevesa obrezuješ, kot ti srce poželi, in svojo njivo gnojiš s čimersižebodi, pa naj bo to še tako škodljivo za čebele ali celo podtalnico.