In če so prvi protesti upokojencev in tudi kmetov sprva izražali eksplicitno politično orientacijo in motivacijo, sedaj zakrivajo »poreklo«. »Upokojenci« bolj nespretno kot »traktoristi«. A tudi slednji se hitro izdajo. Z odra sporočajo zelo tvegane očitke sedanji vladi o »okoljskih ekspirimentih« – natančno se ve, kaj pomeni ta očitek! –, po drugi strani s protestov v središču Ljubljane zavijejo še v bližino Kleč protestirat ob Jankovićevi gradnji kanala C0. Nedoslednost je za to dvojno moralo zelo obziren in zmeren očitek. Če pa temu dodamo še ad hoc analizo transparentov, plakatov in drugih sporočil, je takoj jasno, da osrednji akcent ni v – marsičem upravičenem – protestu proti leta trajajoči kmetijski politiki, ampak konkretno proti tej vladi. Ne vem, ali bi kakšen od protestnikov znal povedati, v čem je sedanja vlada bolj mačehovska do kmetijstva, kot je bila prejšnja Janševa. Drugače rečeno, po eni strani z odra sporočajo, da ne protestirajo proti sedanji vladi, ampak na splošno proti kmetijski politiki, po drugi strani pa dvigajo jasno opredeljene transparente, kot na primer »Gnoj, ki najbolj smrdi: SD, Levica, Svoboda« … x Mladina