Takole se je odzvala odgovorna oseba na TV Slovenija na moje negodovanje o predvidljivem izboru gostov oddaje Intervju na TV Slovenija. Ne, to ni bila Jadranka Rebernik, odgovorna urednica informativnega programa, niti Katja Koren ali Rajko Gerič, še manj Uroš Urbanija.Ti na pisma nezadovoljnih gledalcev tako ali tako ne odgovarjajo.To seveda tudi ni bil Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta. Njega pač ne zanimamo gledalci, tudi pravno nepodkovani programski svetniki ga ne, niti padanje gledanosti oddaj, kaj šele nezakonita imenovanja in razrešitve vodilnih. On skrbi samo in izključno za poslovnik in »depolitizacijo hiše«, pa za ohranitev položajev, seveda.

Zgornje pojasnilo mi je dne 13. 2. 2018 posredoval takratni odgovorni urednik informativnega programa Vanja Vardjan. To so bili časi, ko so na moja pisma odgovarjali razen varuha/varuhinje gledalcev tudi odgovorni uredniki in celo direktorica televizije. Danes pa vodilni na RTV gledalcem in javnosti ne odgovarjajo, le svojo »špuro« neumorno »furajo« dalje.

Namesto profesionalnosti, osvetljevanja različnih stališč, ideološke nepristranosti, novinarske odločnosti in ostrine, nam ponujajo veliko okornosti in abotnega smehljanja ter praznega govoričenja, utrujajo nas z neprofesionalnostjo in neizkušenostjo, navdušenim pritrjevanjem enako mislečim, norčujejo se iz aktualne oblasti, pavšalno lomastijo po dejstvih, predvsem pa so odkrito pristrani ter brezpogojno navdušeni nad dejanji »naših«. Novinarstvo se je prelevilo v izvajanje propagande ter ubijanje televizije.

Pa da se ne bom samo pritoževala, še en konstruktivni predlog v luči trenutne, baje slabe, finančne situacije na RTV. Glede na to, da je delo varuhinje/varuha pravic gledalcev povsem brezplodno, predlagam, da se to delovno mesto preprosto ukine. Lanskih poročil varuhinje in njenih predlogov za vrnitev oddaj, ki so čez noč poniknile, kljub rekordnim odzivom in zahtevam gledalcev za vrnitev, preprosto ni upošteval nihče. To ne pomeni zgolj zaničevanja nas gledalcev, temveč tudi omalovaževanje dela varuhinje. Škoda proč vrženega denarja, ali ne, gospod Grah Whatmough?

Njeno delo bi z lahkoto prevzela ad hoc imenovana komisija za moralno politična vprašanja, z večnimi člani Slavkom Kmetičem, Jožefom Jerovškom in Vanetom Gošnikom kot eklatantnimi specialisti za moralo.

Magda Plementaš Lombar, Kranj