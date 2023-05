Ko gre za korist davkoplačevalcev, konkurenčna prepoved ne velja

Delavci, zato, da ne škodijo interesu delodajalca, pri katerem delajo, ne smejo delati v konkurenčni firmi. S predpisi je urejeno, da lahko posamezni podjetnik zaščiti svoj interes, ko pa gre za interes davkoplačevalcev in njihov denar, kjer so nastale škode neprimerljivo višje in smo oškodovani vsi (razen posameznikov), zaščite ni! Ker premier lahko za ministra zaposli osebo, ki dela pri privatniku, skupaj si ogledujeta zdravstvene sisteme drugih držav ipd., torej se posvetujeta, kakšno zdravstveno ureditev naj bi državljani dobili za naš denar!