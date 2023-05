Venezuela, Gruzija in Zelenortski otoki. Ne, to niso nasprotniki slovenske košarkarske reprezentance na začetku pripravljalnega obdobja, kot bi lahko sklepali glede na kakovostno raven moštev. Gre za izbrane vrste, ki bodo z Luko Dončićem in soigralci merile moči v skupini F prihajajočega svetovnega prvenstva. Slovenija bi si težko zaželela lažji uvod v košarkarski mundial, a bo nadaljevanje nato toliko težje. V drugi del se uvrstita po najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine, nato pa nastanejo nove s po štirimi ekipami. Evropski prvaki iz leta 2017 se križajo s skupino E, v kateri so Nemčija, Finska, Avstralija in Japonska. V četrtfinale znova napredujeta po najboljši dve ekipi iz novonastalih skupin.

Poleg izločilnih bojev, v katere se bo prebilo osem najboljših reprezentanc, bodo pomembne tudi tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Na olimpijske igre v Parizu prihodnje leto se bo poleg gostiteljice Francije s SP uvrstilo še sedem reprezentanc. In sicer glede na končno lestvico po dve najboljši ekipi iz Amerike in Evrope ter po ena iz Afrike, Azije in Oceanije. Preostali štirje udeleženci OI bodo znani po dveh krogih kvalifikacijskih turnirjev. V drugem bo igralo 24 reprezentanc.

Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić, ki bo še naprej vodil izbrano vrsto, čeprav je jasno, da so se odnosi v njej zaradi njegovega načina izbora dvanajstega potnika za evropsko prvenstvo močno skrhali, posledično pa Košarkarska zveza Slovenije z njegovo potrditvijo močno tvega, je po žrebu povedal: »Ples kroglic nam je namenil precej zanimivo skupino. Resda po imenih ni tako zelo atraktivna, kar pa je za začetek prvenstva lahko zelo koristno. So pa reprezentance iz skupine, s katero se križamo, že bolj kakovostne. Tako nas v lovu na četrtfinale čaka kar zahtevno delo.« Dodajmo še to, da je Sekuliću v ligi VTB z njegovim Lokomotivom Kubanom iz Krasnodarja uspel veliki met. V polfinalu je namreč na zadnji tekmi po podaljšku s 103:100 v Moskvi ugnal CSKA in ga izločil s 4:3 v zmagah ter s tem spisal zgodovino. CSKA namreč prvič od ustanovitve tekmovanja leta 2008 ne bo nastopil v velikem finalu.