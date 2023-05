Odpadno jedilno olje je prepovedano mešati z drugimi odpadki in ga odvajati v kanalizacijo ali greznico. Vsi organizirani obrati prehrane so dolžni zbirati in oddajati odpadno jedilno olje pooblaščenim družbam, za kar po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije dobijo tudi več sto evrov za tono. Potrošnikom svetujejo, naj olje po uporabi doma ohladijo in ga precedijo v plastično ali stekleno posodo oziroma namensko posodo za zbiranje, to pa do odvoza na zbirno mesto hranijo na temnem in hladnem mestu.

Po novem bodo lahko kupci odpadno jedilno olje odpeljali tudi v dve Sparovi trgovini. V okviru pilotnega projekta je trgovec postavil zbiralnik odpadnega jedilnega olja v dveh poslovalnicah, in sicer v trgovini Spar Grosuplje ter Intersparu Supernova Maribor.

Zbiralnik sprejema vse vrste jedilnega olja, od olja iz friteze, pečice do olja in maščob iz različnih živil, so zapisali. V trgovini zbrano odpadno jedilno olje redno prevzema podjetje OK! Olje, ki je v Sloveniji pooblaščeno za prevzem. Tako zbrano odpadno jedilno olje se bo uporabilo za proizvodnjo biodizla, so dodali. Kupce k pravilnemu odlaganju olja spodbujajo z dobropisom, ki ga bodo lahko unovčili v njihovi trgovini.

»Odpadke v podjetju Spar Slovenija vidimo kot surovine, zato si na vseh področjih prizadevamo za krožno gospodarstvo,« je o projektu povedala vodja trajnostnega razvoja pri podjetju Spar Slovenija Maša Šprajcar Rančić. Glede na rezultate testne faze bodo po njenih besedah razmislili tudi o morebitni širitvi mreže zbiralnikov.