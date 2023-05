V operaciji z imenom SpecTor, ki jo je koordiniral Europol, so organi pregona zasegli nezakonito tržnico na temnem spletu, imenovano Monopoly Market, in aretirali 288 osumljencev, vpletenih v nakup ali prodajo drog na temnem spletu, je sporočil Europol.

Številni osumljenci so bili dejavni tudi na drugih nezakonitih spletnih tržnicah in so sodelovali pri več deset tisoč prodajah nezakonitega blaga.

Še vedno so v teku preiskave za identifikacijo drugih osumljencev, ki stojijo za računi na temnem spletu. Ker so organi pregona pridobili dostop do obsežnih seznamov kupcev prodajalcev, pa zdaj pregon grozi tudi tisočim strankam po vsem svetu. Organi pregona so zasegli več kot 50,8 milijona evrov v gotovini in virtualnih valutah, 850 kilogramov drog in 117 kosov strelnega orožja. Med zaseženimi drogami je več kot 258 kilogramov amfetaminov, 43 kilogramov kokaina, 43 kilogramov MDMA ter več kot deset kilogramov tablet LSD-ja in ekstazija.

»Naša koalicija organov kazenskega pregona na treh celinah dokazuje, da nam gre bolje, če delamo skupaj. Ta operacija je jasno sporočilo kriminalcem na temnem spletu, da imajo mednarodni organi kazenskega pregona sredstva in sposobnost, da vas identificirajo in pokličejo na odgovornost za vaše nezakonite dejavnosti, « je dejala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle.

V operaciji so sicer poleg Europola sodelovali še Avstrija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Švica, Brazilija, Velika Britanija in ZDA.