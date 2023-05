»Včasih je vse, kar potrebujemo, nasvet pametnega človeka. Nekoga, ki vidi dlje od nas samih in čigar nasveti resnično delujejo. Najlepše darilo, ki so nam ga pustili antični velikani, je njihova modrost,« poudarja Stasha, diplomirana pravnica in avtorica številnih zgodb, pesmi, esejev in gledaliških iger.

Njeni prvi dve knjigi Čarobna knjiga in Čarobne zgodbe navdušujeta številne bralce, zagotovo pa bo uspešnica tudi Stashina nova knjiga Nauki velikanov, ki je prav tako izšla pri založbi Čarobnost in razkriva najpomembnejše nauke antičnih modrecev. »Konfucij, Lao Tzu in Zhuang Zi so bili eni izmed največjih modrecev vseh časov. Njihove ideje in način razmišljanja so za vedno spremenili svet in oblikovali številne civilizacije. Še dandanes bogatijo življenja milijonov ljudi po vsem svetu in spreminjajo način, na katerega vidimo svet in samega sebe,« meni avtorica. Prepričana je, da je resničen privilegij, da lahko v 21. stoletju beremo o njihovi izjemni zapuščini, za katero je pravi čudež, da se je ohranila vse do danes, po tem, ko so bila njihova dela uničena, požgana in prepovedana.»

»Še bolj presenetljivo pa je dejstvo, da imajo njihovi nauki, izrečeni pred več kot 2000 leti, veljavo še v naših sodobnih časih. V njih se skriva preprosta in brezčasna modrost, in ko prebiramo strani te knjige, se spomnimo pozabljenih resnic, še vedno skritih nekje globoko v nas,« je jasna Stasha, ki pravi, da nas modreci v knjigi spominjajo, da je življenje lahko zelo preprosto, umirjeno in srečno, če se le vrnemo nazaj k sebi in se spomnimo resnic, ki jih globoko v sebi vsi poznamo.

»Lahko bi rekla, da me je navdihnil pogled modrecev na življenje. To je dandanes redkost in to sem želela približati ljudem ter na enem mestu združiti najpomembnejše nauke kitajskih modrecev. Ustvarila sem zbirko nasvetov legendarnih oseb skozi zgodovino, nisem pa še končala s svojim ustvarjalnim delom,« je ob izidu knjige pojasnila Stasha. Njen najljubši moto, ki jo vodi skozi življenje, so Konfucijeve beseda: »Kdor je zadovoljen, bo za vedno živel v miru.«

