»Letos se na žalost ne bom udeležil svetovnega prvenstva. Imam nekaj manjših poškodb, ki so mi zdaj še dovolile igrati oz. je bilo še OK. Glede na to pa, da nisem več najmlajši, je to zdaj potrebno sanirati oz. si vzeti čas, da se te stvari uredijo, tako da bom zdaj dobro spočil in se kmalu začel pripravljati na novo sezono,« je dejal Kopitar.

Na SP, ki ga bosta gostili finski Tampere in latvijska Riga, bo Slovenija igrala v predtekmovalni skupini B v Latviji. Njeni nasprotniki bodo poleg Švice še Češka, Kanada, Kazahstan, Latvija, Norveška in Slovaška.

»Ja, seveda jih bom spremljal, saj sem jih tudi že nekajkrat, ko smo igrali v končnici. Želim jim vse najboljše, upam, da bodo dobro borbali. Na vezi sem tudi z nekaterimi fanti, predvsem pa s strokovnim vodstvom. Imel sem pogovor s selektorjem oz. z očetom in odločitev je takšna, kot je. Nisem več najmlajši. Zame je trenutno najpomembnejše, da se pozdravim, da se vse te male nevšečnosti uredijo in nato gledamo naprej za naslednjo sezono,« je dodal Kopitar.