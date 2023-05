Spletno poslovanje in moda doživljata probrazbo

Tehnologija oziroma nenehen tehnološki napredek, ki zahteva maksimalno predanost in vlaganje, je eden izmed stebrov kakovostne ponudbe spletnih prodajaln. O zahtevnem tehnološkem razvoju so tokrat spregovorili predstavniki modne platforme GLAMI. Prioriteta pri njihovem delu je namreč nenehen in usmerjen razvoj tehnoloških inovacij, ki je predpogoj za izboljšanje storitev in rast poslovanja v prihodnosti ter s tem posledično bolj trajnostno poslovanje.