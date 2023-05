Poslanstvo trajnostne blagovne znamke Lunilou, ki je luč sveta ugledala leta 2015, je ustvarjanje kakovostnih modnih kosov za otroke in njihove modno in okoljsko osveščene starše. Pod blagovno znamko se podpisujeta Izabel Kovačić in njena sestra Ivana Čirjak, ki sta zavezani k uporabi ekoloških materialov brez kemikalij in ustvarjanju udobnih oblačil za vso družino. Oblačila Lunilou so izdelana iz 100 odstotnega organskega bombaža s certifikatom GOTS, ki zagotavlja trajnostno in družbeno odgovorno proizvodnjo tekstila, njihova sestava pa zagotavlja neverjetno mehkobo in prožnost oblačil. V kolekciji najdete skrbno izdelana oblačila za novorojenčke, udobne in mehke trenirke za otroke in odrasle ter šik poletna oblačila, ustvarjena posebej za ženske.

V Galeriji Emporium so z dogodkom predstavilinov koncept trgovine »Mini Me,« kjer poleg blagovne znamke Lunilou najdete tudi oblačila svetovno znanih blagovnih znamk, kot so Polo Ralph Lauren, Patrizia Pepe, Tommy Hilfiger, Desigual, Carter's in Gap.