S kampanjo #DarujemKilometre, ki bo letos potekala že petič zapored, želijo v ZDDS osebe s sladkorno boleznijo in njihove bližnje spodbuditi k aktivnemu življenjskemu slogu, saj to pomembno prispeva k dobro vodeni sladkorni bolezni. V Sloveniji ima namreč po podatkih NIJZ sladkorno bolezen že vsak deseti Slovenec, število se še povečuje. Vse preostale pa želijo spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, saj na ta način zmanjšujemo možnosti za nastanek sladkorne bolezni in drugih bolezenskih stanj. Za cilj so si postavili, da z zbranimi kilometri pridejo do Lune. Do sedaj jim je uspelo zbrati že več kot 240.000 km, do cilja jih loči še dobrih 140.000 km.

Podpora osebam s sladkorno boleznijo in otrokom iz socialno ogroženih družin

Z namenom združiti dve akciji, pomembni za naše okolje, so v ZDDS v sklopu kampanje #DarujemKilometre podprli projekt Dobrodelno okrog Slovenije, ki bo letos potekal med 2. in 6. majem. »Letos smo kampanjo #DarujemKilometre otvorili s sodelovanjem v projektu DOS, saj si delimo poslanstvo. Spodbujanje gibanja in zbiranje kilometrov v dobro vseh. Vabljeni, da s številnimi malimi koraki dosežemo velikega za človeštvo – podpremo tiste, ki se vsakodnevno soočajo z zahtevnejšimi življenjskimi preizkušnjami,« je povedal Robert Gratton, predsednik ZDDS.

Dobrodelno okrog Slovenije – pet etap za dober namen

Dobrodelni kolesar Dami Zupi bo v družbi 25 kolesarskih navdušencev s cestnim kolesom prekolesaril Slovenijo. Med kolesarji bosta tudi Urban Kravos in Aljaž Bratkovič, ambasadorja kampanje #DarujemKilometre, ki živita s sladkorno boleznijo. Vsak bo prekolesaril 1.225 kilometrov in ob tem zbiral finančna sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Pridružijo pa se jim lahko tudi drugi kolesarski navdušenci. Glavni koordinator projekta je Slovenska karitas, v kateri bodo tudi poskrbeli, da bodo kolesa prišla v prave roke. »Naša želja je biti športno aktivni in hkrati dobrodelni. Kolesarjenje je za otroke pomembno, saj je to športna aktivnost, pri kateri deluje celo telo. Otrok tako pridobiva na mišični moči, ravnotežju in koordinaciji, hkrati pa se zabava in raziskuje svet okoli sebe,« je zaupal Dami Zupi, idejni oče projekta DOS.

Kako lahko sodelujem?

Posamezniki se lahko med 2. in 6. majem pridružijo kolesarjem na popotovanju okrog Slovenije oziroma vse do 14. novembra s hojo, tekom in kolesarjenjem po izbranih poteh. Nato na FB & IG delijo svoj podvig in dodajo #DarujemKilometre. Svoje kilometre lahko vpišejo tudi v obrazec: https://www.diabetes-zveza.si/porocanje-o-darovanih-km/. Ideje za pohodne poti najdejo na: https://www.diabetes-zveza.si/pohodne-poti-2023/. Za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin pa lahko posamezniki donirajo sredstva z geslom ZAkolo5 na 1919 ali izvedejo nakazilo na:

Slovenska karitas

Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: 00 905