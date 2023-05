V podjetju Marmor Hotavlje že od samih začetkov posebno pozornost namenjajo umetnosti, ki ima sporočilno vrednost, kar je pomembno gonilo njihovega razvoja. Izredno so ponosni na to, da jih umetniki in arhitekti sami poiščejo, predstavijo vizijo svojega projekta in jih prosijo, če ga lahko skupaj spremenijo v resničnost. »V svetu smo postali že tako prepoznavni, da nas umetniki najdejo, ker vedo, da bomo uspešno oživeli njihove umetnine. Smo obrtniki z izjemnimi veščinami in znanjem, kako pripeljati kamen do prave oblike in vanj vdahniti novo dimenzijo. Umetniki pa prinesejo inspiracijo, ker želijo narediti neko posebno mizo, skulpturo ali relief. S popolno kombinacijo moderne tehnologije in tradicionalne ročne obdelave kamna poskrbimo, da njihova ideja zaživi in obdelamo kamen do popolnosti. Smo orodje za uresničevanje njihovih sanj,« je pojasnil vodja razvoja novih izdelkov in trgov Sandi Čeferin.

»Ker želimo še povečati ta segment, se udeležujemo sejmov, kot je Dubaj Boat Show, kjer se predstavljamo v umetniški VIP galeriji Marine Art. Letos smo na ogled postavili skulpture, ki smo jih ustvarili v sodelovanju s češkim mojstrom kristala Vlastimilom Beranekom in ameriškim umetnikom Alexom Rasmussenom. Umetnino slednjega je še posebej opazilo ameriško podjetje, ki se zanima, da bi set mizic začeli serijsko proizvajati, saj vidijo v tem veliko umetniško in uporabno vrednost. Vsaka mizica pa bo še vedno unikatna, ker bo imela malo drugačen kamnit podstavek,« je dejal Čeferin.