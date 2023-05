Cestni alarm: Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na podravski avtocesti pri Dravskem polju proti Gruškovju zaprta del izvoza in vozni pas zaradi nesreče. Zastoj tovornih vozil, dolg dva in pol kilometra, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vozila so tudi na voznem pasu.