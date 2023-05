Srbski center Nikola Jokić je z 39 točkami in 16 skoki vodil Denver do druge zmage. Po zaostanku sedmih točk je v drugem polčasu nanizal 26 točk in odločilno pripomogel k preobratu. V torek bo izvedel, če bo tretjič zapored izbran za najkoristnejšega igralca lige in v glasovanju premagal Kamerunca Joela Embiida in Grka Giannisa Antetokounmpa.