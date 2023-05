#video V Franciji na deset tisoče ljudi protestira proti pokojninski reformi

V Franciji se je na današnji 1. maj na novih protestih proti pokojninski reformi zbralo več deset tisoč ljudi. Protestni shodi, h katerim so pozvali sindikati, so se že začeli v več večjih pa tudi manjših mestih po državi. Oblasti skupno pričakujejo od 500.000 do 650.000 udeležencev, samo v Parizu naj bi se jih zbralo do 100.000.