Okoli desete ure včeraj zvečer so na Večni poti v ljubljanskih kosezah na makadamskem parkirišču zagorel avto, požar pa se je razširil še na tri vozila, parkirana ob njem, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zakaj je avto zagorel, trenutno še ni znano. Poškodovanih ni bilo, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so še potrdili na PU Ljubljana.

Iz PGD Zgornja Šiška so sporočili, da je pri gašenju sodelovalo deset njihovih gasilcev z dvema voziloma, na kraju pa so bili tudi poklicni gasilci Gasilske brigade Ljubljana. Požar so pogasili in odklopili akumulatorje. Prostovoljni gasilci so opravili še pregled vozil s termovizijsko kamero. Policisti so zavarovali kraj in opravili ogled, danes pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nedavno prijeli požigalca

Od lanskega božiča pa do srede marca letos so na parkiriščih v Šiški kar trikrat goreli avtomobili. Pred mesecem in pol se je požar z enega razširil na še sedem drug vozil, ljubljanski policisti so sumili, da je na delu požigalec. Ko so preiskovali te primere, so na Rožniku ujeli 30-letnika, ki je na dveh lokacijah zanetil požar. Čeprav je s kraja pobegnil s kolesom, so ga tudi s pomočjo kamere na helikopterju kmalu ujeli.

Z ljubljanske policijske postaje so proti koncu marca za Dnevnik sporočili, da bi lahko bil osumljeni povezan tudi s požigi avtomobilov v Šiški. »Dodajamo, da na policijski upravi intenzivno preiskujemo tri primere požigov vozil na parkiriščih na območju Šiške, do katerih je prišlo v zadnjem polletnem obdobju. Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil sta usmerjena tako v izsleditev za zdaj še neznanega storilca ali storilcev in morebitno medsebojno povezanost dogodkov kot tudi v povezavo z opisanima požaroma in prijetim osumljencem,« je takrat dejal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.