Vozovnica, imenovana deutschlandticket, ponuja neomejen dostop do vožnje z avtobusi in podzemno železnico po državi, kot tudi do lokalnih in regionalnih vlakov. Z njo se ni mogoče peljati le z vlaki in avtobusi na dolgih razdaljah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Nemški minister za promet Volker Wissing je novost že označil za "največjo reformo javnega prevoza v nemški zgodovini".

V združenju nemških prevoznikov VDV pričakujejo, da bo novo enotno voznico kupilo 16 milijonov od 84 milijonov prebivalcev Nemčije. Doslej so prodali že približno 750.000 vozovnic, pri čemer še niso upoštevani tisti, ki bodo zanjo zamenjali svoje sedanje vozovnice za avtobuse ali vlake.

Do uvedbe enotne vozovnice za javni promet je prišlo z zamudo, saj je v državi potekala večmesečna razprava, kako jo financirati. Na koncu so se dogovorili, da bodo zvezna vlada in nemške dežele prispevale po 1,5 milijarde evrov, s čimer se bodo izognili povečanju dolga nacionalnega železniškega prevoznika.

Nemško železniško omrežje res ni v najboljšem stanju, saj bi po uradnih ocenah potrebovalo po približno 8,6 milijarde evrov naložb letno v naslednjih 10 letih. Leta 2022 je le 65,2 odstotka vlakov na dolgih razdaljah prispelo pravočasno na cilj.

Težave v nemškem železniškem sistemu so se v celoti razkrile lansko poletje, ko je vlada prvič poskusno uvedla močno znižano pavšalno vozovnico. Med junijem in avgustom so lahko Nemci po državi potovali že za devet evrov na mesec, kar je povzročilo pravi naval na vlake.