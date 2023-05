Al Kuraši naj bi na čelo džihadistične Islamske države stopil, potem ko je bil lani jeseni ubit njen tedanji voditelj Abu Hasana al Hašimi al Kuraši. Glede na navedbe ZDA je umrl v operaciji upornikov iz vrst Svobodne sirske vojske.

Kot je v nedeljo dejal Erdogan, so turški obveščevalci Kurašiju sledili že dlje časa. Drugih podrobnosti glede operacije ni navedel, je pa zatrdil, da bodo nadaljevali boj s skrajno skupino.

Glede na navedbe virov naj bi se operacija odvila v mestu Džindajris na severu Sirije. Že v soboto so turški obveščevalci in lokalna vojaška policija zaprli območje v tem mestu v severozahodni regiji Afrin, poroča francoska tiskovna agencija AFP in navaja izjave prebivalcev, da so operacijo izvedli na zapuščeni kmetiji, ki je služila kot islamska šola.

Turčija ima v Siriji nameščene svoje enote od leta 2020 in tam s podporo sirskih pomočnikov nadzoruje celotna območja.

V okviru boja proti IS je na ozemlju Sirije od leta 2015 prisotna tudi ameriška vojska. V državi, kjer zadnjih 12 let poteka državljanska vojna, naj bi bilo še okoli 900 ameriških vojakov.

Med drugim je ameriška vojska v začetku aprila sporočila, da je na severozahodu Sirije ubila visokega vodjo IS Khalida Ajda Ahmada al Džaburija, ki naj bi bil odgovoren za načrtovanje napadov skupine v Evropi in razvoj vodstvene mreže IS.

Oktobra 2019 je Washington naznanil smrt takratnega voditelja IS Abu Bakra al Bagdadija v operaciji prav tako na severozahodu Sirije.

Ko je bila na vrhuncu moči in je zasedala obsežna območja Iraka in Sirije, je IS prevzela prevzela odgovornost za niz napadov v Evropi. Veliko večino ozemlja pod svojim nadzorom je IS odtlej izgubila, a kljub temu še naprej izvaja napade v Siriji.