Slovenija je v skupini 7 osvojila prvo mesto z desetimi točkami. Na šestih tekmah je po dvakrat premagala Črno goro in Kosovo, na dveh tekmah z BiH pa je zbrala dve od štirih možnih točk. BiH na drugem mestu je kvalifikacije končala z osmimi, tretjeuvrščena Črna gora s šestimi, Kosovo pa brez točk.

Tekmeci elitne slovenske izbrane vrste na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Berlinu, Hamburgu, Münchnu, Kölnu, Düsseldorfu in Mannheimu bodo znani po žrebu, ki bo 10. maja v Düsseldorfu.

Slovenija je na dosedanjih evropskih prvenstvih najboljšo uvrstitev dosegla na domačih tleh 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 se je prebila v polfinale, a nato osvojila četrto mesto.

Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 dvanajsta, najslabšo uvrstitev pa je dosegla na lanskem zaključnem turnirju na Madžarskem in Slovaškem, ko je zasedla šestnajsto mesto.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so levji delež za peto zmago opravili že v prvi polovici tekme. Po uvodnem tipanju so si prvo otipljivo prednost priigrali v 14. minuti, ko so povedli z 9:5, po njihovem vodstvu z 12:6 štiri minute kasneje pa je reagirala tudi tekmečeva klop in zahtevala minuto odmora.

Ta ni radikalno spremenila razmerja na igrišču. Slovenska prednost do odhoda na veliki odmor ni več tako konstantno naraščala, tudi zavoljo Zormanovih pogostih menjav in neuigranosti za zadnjo reprezentančno akcijo močno spremenjenega kadra brez številnih nosilcev igre (Blaž Janc, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Blaž Blagotinšek, Jure Dolenec, Tilen Kodrin, Aleks Vlah ...).

Slovenija je drugo polovice tekme začela z vodstvom sedmih golov (19:12). V prvi drugega polčasa si je nekajkrat priigrala prednost desetih golov - prvič 24:14, zadnjič 29:19 -, nato pa nerazumljivo popustila. To so njihovi tekmeci izkoristili, pet minut pred koncem je prednost Zormanovih izbrancev znašala štiri gole (30:26). Za razred boljši Slovenci so se v končnici le zbrali in kvalifikacije končali z zmago s petimi goli (33:28).

V slovenski izbrani vrsti sta bila v Rdeči dvorani najbolj učinkovita Tilen Strmljan in Staš Jovičić Slatinek, oba sta dosegla po šest golov.