V Sudanu so 15. aprila po večtedenskem sporu izbruhnili spopadi med sudansko vojsko pod vodstvom generala Abdela Fataha al-Burhana in silami za hitro posredovanje (RSF), ki jim poveljuje njegov namestnik Mohamed Hamdan Dagalo. V torek je med sprtima stranema začelo veljati krhko 72-urno premirje, ki so ga v noči iz četrtka na petek za tri dni podaljšali. Kljub dogovoru se spopadi nadaljujejo, prekinitev ognja pa se bo predvidoma uradno iztekla danes opolnoči.

Sudansko prestolnico Kartum ob tem tudi danes pretresajo zračni napadi in zvoki protiletalskega orožja. V mestu s petimi milijoni prebivalcev vladata kaos in brezpravje, spopadi pa se po besedah prebivalcev od zgodnjega jutra nadaljujejo zlasti v okolici državne radiotelevizije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sudanska vojska je danes sporočila, da z artilerijo in iz zraka prestolnico napada iz vseh smeri, da bi pregnala svoje nasprotnike. Operacije proti RSF naj bi izvedla tudi na območjih severno od središča mesta, poroča britanski BBC.

»Ni prav, da še naprej potekajo spopadi za oblast, medtem ko država razpada,« je za savdsko televizijo Al Arabiya povedal Guterres in izrazil podporo prizadevanjem za posredovanje v konfliktu pod afriškim vodstvom.

Prvi mož ZN je ob tem opozoril tudi na dogajanje v Darfurju na zahodu Sudana. V Zahodnem Darfurju naj bi bilo ta teden v mestu El Geneina ubitih najmanj 96 ljudi. »Dogajanje v Darfurju je strašno, družba razpada, vidimo plemena, ki se zdaj poskušajo oborožiti,« je dejal Guterres.

Nekdanji sudanski premier Abdalla Hamdok je medtem v soboto posvaril, da bi se konflikt v Sudanu lahko sprevrgel v eno najhujših državljanskih vojn na svetu, če se ne bo dovolj zgodaj ustavil.

»Bog ne daj, da bi Sudan dosegel točko državljanske vojne (...) Sirija, Jemen in Libija bodo le majhna igra,« je dejal Hamdok in ocenil, da bi bila to »nočna mora za svet«. Dodal je še, da gre za nesmiselno vojno, iz katere ne bo nihče izšel kot zmagovalec.

Svetovni program za hrano (WFP) pa opozarja, da bi nasilje v Sudanu lahko v humanitarno krizo pahnilo celotno vzhodnoafriško regijo. »Tretjina prebivalcev države je stradala že pred izbruhom spopadov, zdaj pa primanjkuje vsega in cene hrane so skokovito narasle,« je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal direktor WFP v Nemčiji Martin Frick.

Do naraščanja cen prihaja tudi v sosednjem Čadu in Južnem Sudanu, obe državi sta od začetka spopadov sprejeli na tisoče beguncev.

»V Južnem Sudanu, ki se zaradi podnebne krize na nekaterih območjih sooča s poplavami, na drugih pa s sušo, so se cene hrane v zelo kratkem času zvišale za 28 odstotkov,« je opozoril Frick in dodal, da bi begunci, ki so kljub vsemu našli zatočišče v Sudanu, predvsem nosečnice in podhranjeni otroci, brez podpore WFP ostali brez vsega.

Po podatkih sudanskega ministrstva za zdravje je bilo v spopadih doslej ubitih več kot 520 ljudi, več kot 4500 pa je ranjenih. Na desetine tisoče jih je notranje razseljenih ali pa so pobegnili v sosednji Čad, Egipt, Južni Sudan in Etiopijo. Številne države si medtem še vedno prizadevajo za umik svojih državljanov iz Sudana.