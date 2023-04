Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da ZDA »podpirajo filipinske zaveznike pri ohranjanju mednarodnega pomorskega reda, ki temelji na pravilih«.

Poudaril je, da bi kakršen koli oborožen napad na Filipine v Tihem oceanu, ki vključuje tudi Južnokitajsko morje, sprožil odziv ZDA. »Peking pozivamo, naj preneha s svojim provokativnim in nevarnim ravnanjem. ZDA še naprej pozorno spremljajo in nadzorujejo te interakcije,« je dodal.

Izjava v znak podpore Filipinom prihaja pred dolgo pričakovanim srečanjem filipinskega predsednika Ferdinanda Marcosa mlajšega in predsednika ZDA Joeja Bidna v ponedeljek v Beli hiši.

Na indijsko-pacifiškem območju so se v zadnjem času ponovno povečale napetosti zaradi domnevnih ekspanzionističnih ambicij Pekinga v Južnokitajskem morju in zaradi trenj med Kitajsko in ZDA, ki so v začetku meseca okrepile vojaško sodelovanje s Filipini.

Peking in Manila se medtem medsebojno obtožujeta neodgovornega ravnanja v incidentu, do katerega je v prišlo v petek. Na Filipinih trdijo, da so kitajska plovila izvajala »nevarne manevre« okoli otokov v Južnokitajskem morju, ki bi lahko privedli do trčenja.

Filipinska obalna straža je sporočila, da je kitajska ladja zaprla pot njihovemu plovilu in se približala na manj kot 45 metrov, kar je ogrozilo njeno posadko. V Pekingu so dejali, da je bilo dejanje filipinske ladje »premišljeno in provokativno«.

Do incidenta je prišlo kmalu po tem, ko sta ameriška in filipinska vojska izvajali skupne vojaške vaje v Južnokitajskem morju.

Kitajska nasprotuje novemu vojaškemu sporazumu med ZDA in Filipini iz začetka tega meseca, ki ameriški vojski omogoča dostop do štirih novih oporišč na filipinskih tleh. Eno od njih je približno 400 km oddaljeno od Tajvana.