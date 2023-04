Pod peticijo je zbranih že več kot 40.000 podpisov, sedaj pa se je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v sporu glede serije, kjer je Kleopatra prikazana kot temnopolta, oglasilo še egiptovsko ministrstvo za starine z daljšo izjavo, v kateri so med drugim zapisali, da je imela Kleopatra »svetlo polt in helenistične značilnosti«.

»Reliefi in kipi kraljice Kleopatre so najboljši dokaz,« so na ministrstvu zapisali v izjavi, ki je vsebovala tudi ilustracije, ki prikazujejo Kleopatre z evropskimi potezami.

Vodja egiptovskega vrhovnega sveta za starine Mostafa Vaziri meni, da upodabljanje egipčanske kraljice, kot bo prikazana v seriji, ni nič drugega kot »potvarjanje egipčanske zgodovine«.

Poslanka Saboura al-Sayed pa je v državi, kjer se vrstijo pozivi k prepovedi Netflixa zaradi vsebin, ki naj bi bile žaljive za Egipt in njegove družinske vrednote, ponovno pozvala parlament k prepovedi platforme.

Režiserka zgodbe o Kleopatri Tina Gharani je za portal Variety povedala, da se zdi, da podpisnikom peticije in istomislečim svetla polt Kleopatri »zvišuje vrednost« in da se to »nekaterim Egipčanom zdi zelo pomembno«.

Izredna profesorica grške in rimske zgodovine na Univerzi Denison Rebecca Futo Kennedy je za revijo Time povedala, da je vprašanje polti anahroistično in »pove več o sodobnih političnih naložbah kot o poskusu razumevanja antičnega sveta v njegovih lastnih pogojih«.

Kot še piše AFP, BBC-jev dokumentarec iz leta 2009 navaja, da je imela zadnja egipčanska faraonka afriško kri, vendar tedaj nestrinjanj glede njenega izvora ni bilo.

Kleopatri je posvečena druga sezona dokumentarne serije African Queens izvršne producentke Jade Pinkett Smith. »Cilj serije je prikazovanje zapostavljenih zgodb vplivnih žensk iz preteklosti in tega, zakaj so postale voditeljice, o katerih se pogovarjamo še danes,« je produkcijska ekipa povedala za Netflixov portal Tudum.

Prva sezona je predstavila kraljico Njingo, ki je v 17. stoletju vladala Ndongu in Matambi, kraljestvoma na ozemlju današnje Angole. V drugi, katere izid je napovedan za 10. maj, s pomočjo rekonstrukcij in strokovnih intervjujev predstavljajo Kleopatrin boj za prestol, družino in egiptovsko zapuščino.