Ritem je na dolgem zadnjem vzponu (20,9 km/7,6 %) sprva narekovalo moštvo UAE Team Emirates, nekaj časa je bil na čelu tudi edini Slovenec na dirki Domen Novak, ki je lovil tri preostale ubežnike. Po opravljenem delu je na koncu 27-letnik precej zaostal.

Do danes vodilni v seštevku in kapetan ekipe emiratov, Španec Juan Ayuso, ni zdržal ritma in osem kilometrov pred ciljem odpadel. Tako je proste roke dobil Yates, ki je bil med kolesarji emiratov visoko v skupnem seštevku.

Ko je odpadel mladi Ayuso, so si napadi na zahtevnem vzponu vrstili eden za drugim, najbolj odločen pa je bil tisti 30-letnega Yatesa 4,6 km pred ciljem. Moštveni kolega slovenskega asa Tadeja Pogačarja je slavil 20. zmago v karieri, blizu pa je tudi skupni zmagi.

Ciljno črto je prečkal sedem sekund pred Pinotom, tretjeuvrščeni Caruso pa je zaostal 19 sekund. Eno najboljših predstav po vrnitvi po poškodbi je prikazal Kolumbijec Egan Bernal. Član Ineos Grenadiers je na osmem mestu zaostal 54 sekund.

V skupnem seštevku je Yates s petega napredoval na prvo mesto. Drugi je ostal Američan Matteo Jorgenson (Movistar), za Britancem pa zaostaja 19 sekund. Tretji je v seštevku Caruso, ki zaostaja 27 sekund.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa od Vufflens-la-Villa do Ženeve (170,8 km). Gre za dokaj razgibano etapo, ki bi še lahko ponudila spremembe v skupnem seštevku.