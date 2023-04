V prvem delu tekmovanja med 25. in 30. avgustom bo vsaka reprezentanca odigrala tri tekme, v drugi del bosta napredovali po dve najboljši iz vsake od osmih skupin, v zaključnih bojih pa bo nastopilo le osem najboljših reprezentanc.

Prva tekma bo 26. avgusta

Slovenija, ki je bila na žrebu v drugem kakovostnem razredu s Francijo, Srbijo in Litvo, bo prvo tekmo igrala 26. avgusta proti Venezueli, druga jo čaka 28. avgusta z Gruzijo, tretjo z Zelenortskimi otoki pa 30. avgusta.

Ekipe, ki se ne bodo prebile v drugi del ali nadaljevalni skupinski del, se bodo potegovale za razvrstitev od 17. do 32. mesta, moštva, ki ne bodo napredovala iz drugega dela, pa čaka boj od 9. do 16. mesta.

V drugem delu od 31. avgusta do 3. septembra bo vsaka ekipa odigrala še dve tekmi. Četrtfinala so na sporedu 5. in 6. septembra, polfinalna obračuna 8. septembra, tekma za tretje mesto in veliki finale pa 10. septembra.

Pomembne bodo tudi tekme za razvrstitev od 5. do 8 mesta, ki bodo na sporedu 7. in 9. septembra. Na olimpijske igre v Parizu 2024 se bo poleg gostiteljice Francije s SP uvrstilo še sedem reprezentanc. In sicer, glede na končno lestvico po dve najboljši ekipi iz Amerike in Evrope ter po ena iz Afrike, Azije in Oceanije.

Četrtič na SP

Preostali štirje udeleženci OI bodo znani po dveh krogih kvalifikacijskih turnirjev. V drugem bo igralo 24 reprezentanc. Poleg petih iz prvega kvalifikacijska kroga še 19 reprezentanc s SP (naslednja najboljša reprezentanca iz Afrike, Amerike in Azije ter nadaljnjih 16 najbolje uvrščenih reprezentanc na SP).

Na SP 2023, ki ga bodo gostile Japonska, Filipini in Indonezija, bo nastopilo 32 reprezentanc. Slovenija bo četrtič udeleženka SP po 2006, ki je potekalo na Japonskem, 2010 v Turčiji in Španiji 2014.