Žan Luka Štirn je tridnevni turnir, ki je potekal v dežju, soncu in celo snegu, odigral 13 udarcev pod parom in s tem za en udarec prehitel Čeha Jana Cafoureka in za dva udarca domačina Floriana Schweighoferja.

Z zmago in tremi uvrstitvami med prvih deset na uvodnih štirih turnirjev sezone v Egiptu je Žan Luka Štirn napredoval na drugo mesto v skupni razvrstitvi. Pred njim je le Francoz Clement Guichard.

Prvih pet tekmovalcev na koncu sezone, ki poteka v sedmih državah (Egiptu, Nemčiji, Avstriji, Španiji, Poljski, Češki in na Nizozemskem), bo dobilo pravico za nastop na seriji challenge European Tour v 2024.