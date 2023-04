Po večmesečnih preiskavah so zasegli 66 kilogramov poživil in aretirali tri moške, sta v petek sporočila policija in tožilstvo v Berlinu. Trije osumljenci, stari 26, 30 in 31 let, so zdaj v priporu.

Preiskovalci so našli tudi 20 litrov amfetaminske baze, ki bi jo osumljenci lahko uporabili za izdelavo sintetičnih drog. Poleg tega so preiskovalci zasegli tri kilograme marihuane, približno 20.000 evrov gotovine in različno orožje.