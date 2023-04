Sudansko prestolnico Kartum pretresajo letalski, tankovski in artilerijski napadi. Sudanska vojska je nad paravojaške sile za hitro posredovanje (RSF) v četrtih po vsej prestolnici poslala letala in brezpilotne letalnike.

Milice požigale tržnice

Spopadi se nadaljujejo tudi v mestih v bližini prestolnice, vključno z Bahrijem in Ombdurmanom.

V Zahodnem Darfurju so v mestu El Geneina milice plenile in požigale tržnice, skladišča pomoči in banke. Po navedbah zdravnikov je bilo v dveh dneh spopadov ta teden ubitih najmanj 74 ljudi. Na tisoče ljudi v strahu za življenje iz regije beži v sosednji Čad.

Evakuacije še potekajo

Številne države si medtem še vedno prizadevajo za umik svojih državljanov iz Sudana. Zadnji evakuacijski let Združenega kraljestva bo iz Sudana predvidoma vzletel drevi. Do zdaj je britanska vlada iz Sudana umaknila več kot 1500 ljudi.

V Sudanu so 15. aprila po večtedenskem sporu izbruhnili spopadi med sudansko vojsko pod vodstvom generala Abdela Fataha al-Burhana in silami RSF, ki jim poveljuje njegov namestnik Mohamed Hamdan Daglo. V torek je med sprtima stranema začela veljati krhka 72-urna prekinitev ognja, ki so jo v noči iz četrtka na petek za tri dni podaljšali. Kljub dogovoru se spopadi nadaljujejo.