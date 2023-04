69-letni voditelj je na istanbulskem letališču, kjer poteka letalski sejem Teknofest, stopil na oder in metal cvetje privržencem. Sejem Teknofest Turčija označuje za »največjega na svetu«, na njem pa turška vojaška industrija razstavlja brezpilotne letalnike in letala. Predsednik je zbrane nagovoril, naj proslavijo »prizadevanja in uspehe inženirjev« ter turško tehnologijo, svojega zdravstvenega stanja pa ni omenil.

Erdogan, ki je po uradnih navedbah imel trebušno virozo, je bil še vedno bled in utrujen, spremljala pa sta ga predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev in libijski premier Abdel Hamid Dbeibah, voditelja dveh držav, ki jima Turčija dobavlja bojna brezpilotna letala.

Erdogan naj bi se danes po napovedih udeležil tudi volilnega shoda v Izmirju. V nedeljo, natanko dva tedna pred prvim krogom volitev, naj bi se mudil tudi v prestolnici Ankari, kjer bo nadaljeval volilno kampanjo.

Erdoganov tiskovni predstavnik Fahrettin Altun je pred dnevi kot neutemeljene označil navedbe, ki so se v sredo začele širiti po družbenih omrežjih, da je imel predsednik srčni napad.

Na volitvah bo tesno

Turška javnost doslej ni bila nikoli seznanjena z zdravstvenim stanjem predsednika, ki je imel leta 2011 operacijo na debelem črevesu, leto kasneje pa še en kirurški poseg. Erdogan je tedaj, še kot premier, zanikal, da bi imel raka na debelem črevesu in zatrdil, da so mu le odstranili polipe.

V Turčiji bodo predsedniške in parlamentarne volitve 14. maja, na njih pa se glede na napovedi obeta tesen izid. Glavni izzivalec Erdogana je kandidat združene opozicije Kemal Kilicdaroglu. Po pričakovanjih bo predsednik izvoljen v drugem krogu 28. maja.

Prav tako je negotovo, kdo bo imel večino v novem parlamentu. V Turčiji sicer od leta 2018 velja predsedniški sistem, vloga parlamenta je omejena.