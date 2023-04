Prebivalce mesta Rambervillers na vzhodu Francije je v dno duše pretresla novica o nasilni smrti petletne deklice Rose. Sprva je bilo sicer videti, da jo »le« pogrešajo, ko jo je policija zgolj dve uri kasneje našla mrtvo v stanovanju le kakšnih sto metrov stran od doma, pa je postalo jasno, da se je zgodila tragedija. Sploh, ker je bilo njeno truplo skrito v vreči za smeti. Osumljenca so že prijeli, gre za petnajstletnega fanta, ki so ga v preteklosti že aretirali zaradi pedofilije.

Skušal jih je spraviti na kriva pota

Po poročanju francoskih medijev je najstnik malčico ogovoril med igro na stopnicah njenega doma. Kaj točno se je zgodilo potem, ni znano, najverjetneje pa jo je spolno napadel, umoril, njeno golo truplo stlačil v vrečo za smeti, to pa skril v svojem stanovanju nedaleč stran. Sam je poklical policijo in dejal, da je deklico videl nekje na drugi strani mesta. Njegova ukana ni uspela. Manj kot dve uri zatem, ko je izginila, je bila policija že pri njem doma. Petletnico so oživljali, a je bilo prepozno.

Lani aretiran zaradi spolnega napada na otroka

Najstnika, starega znanca policije, so prijeli, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Kakšna je povezava med njim in žrtvijo, ni jasno, so pa lokalni prebivalci osumljenca opisali kot čudaškega. V preteklosti je že imel opravka s policijo in to prav zaradi spolnih prestopkov in nadlegovanja otrok. »Večkrat je nagovarjal tudi mojo nečakinjo, bratranca in otroke prijateljev. V stanovanje jih je skušal zvabiti z obljubo o mački,« je pojasnila njegova soseda Tessa. Njene izjave je potrdil župan Jean-Pierre Michel: »Policija ga je poznala, ker se je nenavadno vedel do otrok.«

Trpel naj bi tudi za duševnimi težavami, vse do februarja je bil na varovanem oddelku psihiatrične ustanove. Ker je bil v začetku lanskega leta, ko je bil star štirinajst let, prijet zaradi ugrabitve in posilstva mladoletnega otroka, bi moral še vedno biti pod nadzorom organov. Zdaj se poraja vprašanje, kako so ga sploh lahko izpustili med ljudi. Policija je sicer pojasnila, da so ga »imeli na očeh«, a očitno ne preveč uspešno.

Bolni ne smejo kar tako hoditi naokrog

Oglasila se je tudi dekličina mama Bianca: »Moje življenje je končano. Mojega otroka ni več.« Pravi, da taka bolečina nikoli ne more miniti, tudi sama pa se sprašuje, kdo je očitno izjemno težavnega najstnika s hudimi zdravstvenimi težavami izpustil na prostost. »Hočem, da je krivici zadoščeno. Bolni ne smejo kar tako hoditi naokrog. Ni uničil le enega življenja, temveč celo družino,« je bila jasna. Dodala je še, da ji je vzel vse, njeno princesko, pa tudi celo njeno življenje. Ko je Rose izginila, je njena mama ravno previjala drugega otroka.

Prijateljico umorili s pilico

Zadnje mesece smo veliko pisali o mladoletnih nasilnežih. Zlasti v Nemčiji. Marca letos sta dvanajst in trinajst let stari nemški šolarki umorili svojo prijateljico Luiso. Motiv za grozljivo dejanje še vedno ni razčiščen, so pa nemški mediji pisali o morebitnem ljubosumju zaradi nekega fanta oziroma o morebitni posledici prepira. Po informacijah nemškega tednika Focus sta osumljenki umor načrtovali, saj naj bi ena od njiju po spletu celo iskala informacije o tem, kaj v nemškem kazenskem zakoniku piše o odgovornosti mladoletnikov za kazniva dejanja. Poročajo še, da sta Luiso zvabili v gozd, kjer sta jo najprej skušali zadušiti s plastično vrečko, ko to ni uspelo, pa sta jo jo začeli napadati s pilico za nohte. Starejša naj bi jo držala, mlajša zabadala. Kar 32-krat. Še živo sta jo prevalili v jarek ob kolesarski poti, kjer je izkrvavela do smrti.

Poniževali, tepli, zažigali lase, ugašali cigarete na njej

Nedolgo zatem so v zavodu za varstvo otrok in mladostnikov v Wunsiedlu našli truplo desetletnice. Policija je sporočila, da je smrt krivda tretje osebe in da je bilo prisotno tudi spolno nasilje. Pridržala je tri fante, stare od 11 do 16 let. Nemško javnost pa sta dodobra razburila posnetka vrstniškega nasilja nad 13- in 14-letnico v Heideju in Erfurtu. V Heideju je šesterica, stara od 12 do 17 let (med njimi štiri dekleta) napadla 13-letno dekle. Več ur so jo poniževali in tepli, ji med drugim zažigali lase in na njej ugašali cigarete. Žrtev je jokala in prosila, naj nehajo. Odzvali so se s smehom in nadaljevali. Na posnetku je bilo videti, da so jo tepli po obrazu, ji na glavo zlivali pijačo in stresali cigaretni pepel. Po besedah njene matere se je to dogajalo več ur.

Na spletu se je pojavil tudi posnetek nasilja nad 14-letnim dekletom na železniški postaji v Erfurtu. Nanjo sta se spravili dve leto mlajši deklici. Najprej sta jo zvlekli z vlaka, jo potisnili ob tire in nato pretepli. Udarjali, brcali, lasali sta jo in jo pri tem lažje poškodovali.

Truplo v škatli Oktobra lani je pariška policija truplo 12-letne Lole našla v plastični škatli blizu smetnjakov. Truplo je bilo izmaličeno. Zapestji in nogi sta bili zvezani, usta in večji del glave prelepljeni z lepilnim trakom, po vratu je imela več globokih ureznin. Bila naj bi tudi posiljena. Sodeč po obdukciji je bila vzrok smrti zadušitev. Deklica je umrla v kleti bloka, v katerem je živela. Umorila naj bi jo 24-letna priseljenka iz Alžirije, ki naj bi imela psihične težave, zato odgovorni še vedno ugotavljajo kazensko odgovornost za kaznivo dejanje. Motiv za zločin še vedno ni znan.