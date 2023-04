»Zračna obramba, sodobne zračne sile, brez katerih učinkovita zračna obramba ni mogoča, artilerija, oklepna vozila. Vse, kar je potrebno za zagotavljanje varnosti naših mest, naših vasi, tako v zaledju kot na frontni črti,« je Zelenski dejal v petkovem večernem video nagovoru.

Opozoril je, da je bilo v napadu v mestu Uman v petek zgodaj zjutraj ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi štirje otroci. V regiji Dnipropetrovsk sta bili v ruskih napadih ubiti mati in njena triletna hči.

Po navedbah Zelenskega je ukrajinska protiletalska obramba preprečila veliko večje število civilnih žrtev, saj je prestregla 21 od 23 ruskih raket.

1550 oklepnih vozil in 230 tankov

Minister za obrambo Oleksij Reznikov je v petek sporočil, da so priprave na že dolgo napovedano spomladansko ofenzivo Ukrajine tik pred zaključkom.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v četrtek v Bruslju dejal, da so zavezniki in partnerji Nata Ukrajini doslej zagotovili 1550 oklepnih vozil in 230 tankov, ter da te dobave predstavljajo več kot 98 odstotkov bojnih vozil, obljubljenih Ukrajini v okviru mednarodne kontaktne skupine pod vodstvom ZDA.