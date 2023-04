Po katastrofalnih predstavah v letošnjem evropskem pokalu, ko so cilji pred sezono segali vse do finala, realnost pa sta bila zadnje mesto v skupini A in izpad po rednem delu, so pri Cedeviti Olimpiji vse misli usmerili v regionalno ligo ABA. Vendar tudi v jadranskem tekmovanju Ljubljančani niso bili tako uspešni, kot so si želeli, saj so razmišljali o tretjem, potihoma pa celo napadu na drugo mesto v rednem delu. Pristali so na četrtem, to pa jim v četrtfinalu na dve zmagi za nasprotnika prinaša FMP iz Srbije. Moštvi sta se v letošnji sezoni pomerili dvakrat, vsako pa je slavilo zmago v gosteh. Uspešnejšega v polfinalu čaka Partizan, ki ne bi smel imeti težkega dela s Studentskim centrom slovenskega trenerja Andreja Žaklja.

Ljubljančani imajo v zadnjih tednih ogromno časa za trening in se lahko v miru posvečajo lastni igri. Trener Miro Alilović je hvalil vnemo in trdo delo, toda priznal, da se vse skupaj še ne preslika na tekme. »Na treningih je vse skupaj videti celo nad pričakovanji. Vprašanje pa je, kdaj se bodo nekatere stvari prijele. Računam, da v končnici,« razmišlja trener Miro Alilović, ki je moštvo prevzel sredi marca po odhodu Jurice Golemca in ga bo vodil do konca letošnje sezone. Šestinštiridesetletni strokovnjak priznava, da pritiska pred začetkom končnice lige ABA ne čuti. »Težko bo, že samo zato, ker smo proti FMP v vlogi favorita. Da bi čutil zaradi tega kakšen pritisk, pa nikakor ne. V življenju sem preživel že marsikaj, precej težje in hujše stvari. Na nas je, da se dobro pripravimo in predvsem dvignemo samozavest. FMP se bomo lotili z veliko pozitive in z vero, da nam lahko uspe.«

Alilović bo tokrat končno lahko računal tudi na organizatorja igre Yogija Ferrella, kar je pomemben podatek, saj je več kot očitno, da Matic Rebec in Lovro Gnjidić nimata kakovosti za vodenje moštva. To se je še zlasti pokazalo proti najboljšim tekmecem, kot je bila denimo Crvena zvezda. Američan je sicer pred tekmo z Beograjčani treniral ves teden in se tudi ogreval, toda trenerski štab pred končnico ni želel ničesar prepuščati naključju. Tudi zaradi tega, ker tekma ni imela rezultatskega pomena. »Ferrell ni igral tekme skoraj mesec dni. Vrnil se bo na tekmo končnice, zato mu ne bo lahko. Zagotovo nam bo lahko pomagal, šele na tekmi pa bomo videli, v kolikšni meri,« se zaveda Alilović.

FMP, ki ima v Nenadu Stefanoviću odličnega in nadarjenega mladega trenerja, je med letošnjo sezono že doživljal številne spremembe. Vrhunski Američan Trent Frazier, ki je na prvih 16 tekmah povprečno dosegal po 20,7 točke, je ob precej boljši finančni ponudbi odšel v ruski Zenit, nadomestila pa sta ga rojaka Charles Moore in Charles Manning, ki sta se odlično vključila v moštvo. Prvi dosega po 17,6, drugi pa 15,6 točke na tekmo. Precej smole so imeli Beograjčani z odličnim Litovcem Pauliusom Valinskasom, ki je po težji poškodbi sporazumno prekinil pogodbo s klubom, odšel pa je tudi center Nikola Janković. »Časa za dobro pripravo smo imeli več kot dovolj. Od FMP pričakujem hitro in čvrsto igro. Ker nimajo bremena rezultata, bodo sproščeni in zato še toliko bolj nevarni. Če se bomo sprostili tudi mi in nam bo končno stekel met, se ne bojim,« ocenjuje trener Alilović.

Druga četrtfinalna tekma med Olimpijo in FMP bo naslednjo soboto ob 18. uri v Beogradu, termin morebitne tretje pa še ni določen. Liga ABA, četrtfinale, prve tekme: Budućnost – Mega 94:77 (14:22, 49:37, 77:55; druga tekma bo v nedeljo, 7. maja, ob 18. uri), C. zvezda – Zadar 100:73 (25:20, 58:36, 78:53, druga tekma bo v petek ob 20. uri), Partizan – Studentski centar (termin še ni določen).