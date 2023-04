Frančišek je imel še več pomenljivih besed za premierja, denimo ko je dejal, da zavrača samopoveličevalni populizem in sledenje izključno lastnemu nacionalnemu interesu. Frančišek je v Budimpešti pozval k vrnitvi »evropske duše«, kakršno so predvideli graditelji celine po drugi svetovni vojni, rekoč da morajo države gledati tudi preko svojih meja. Papež je pozval tudi h koncu vojne v Ukrajini in k »domiselnim poskusom doseganja miru« za izločitev »vojnih solistov«. Orban je kasneje na družbenih omrežjih zapisal, da so papeževe besede potrditev madžarskih želja za mir. Papež bo obisk končal jutri z mašo v središču prestolnice.