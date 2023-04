Vojska pod vodstvom predsednika, generala Abdela Fataha Al Burhana, je nad paravojaške sile RSF pod vodstvom njegovega namestnika Mohameda Hamdana Dagala v četrtih po vsej prestolnici poslala bojna letala in drone. Številni tujci, še v neprimerno večjem številu pa Sudanci so medtem ujeti na domovih ob pomanjkanju hrane, vode in elektrike, beg pa je po oceni večine postal preveč tvegano dejanje. Spor je obudil tudi dve desetletji star konflikt v Darfurju na zahodu Sudana, kjer je bilo od ponedeljka ubitih najmanj 96 ljudi. V El Geneini, prestolnici Zahodnega Darfurja, so izropali bolnišnico. Sile RSF obtožujejo vladno vojsko, da krši drugo tridnevno premirje, ki se je začelo včeraj opolnoči ob posredovanju ZDA in Savdske Arabije. Vojska krivdo vali na RSF. Na čelu obeh sta rivalska generala, ki nista pristala na predvideni prehod na civilno oblast in zdaj med seboj tekmujeta za prevlado.