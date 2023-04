Ukrajina je skoraj nared za začetek velike protiofenzive za osvoboditev okupiranega ozemlja izpod ruske vojske, ki zaseda približno petino ozemlja države, je v petek dejal obrambni minister Oleksij Reznikov ter dodal, da se bo začela, »kakor hitro bo takšna božja volja, primerno vreme in odločitev poveljnikov«. Ukrajina je »v visokih odstotkih pripravljena«, da udari z »železno pestjo«, pravi Reznikov. Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v teh dneh dejal, da so Ukrajini dobavili skoraj vsa obljubljena bojna vozila, in sicer 230 tankov, več kot 1550 oklepnikov ter strelivo, izurili in opremili pa kakih 30.000 vojakov. Tudi po njegovi oceni je ukrajinska stran nared za ofenzivo.

Obenem zahodni viri navajajo, da ima ruska stran zdaj razporejenih več vojakov kot ob začetku agresije pred štirinajstimi meseci. Rusija tudi že mesece utrjuje položaje vzdolž skoraj tisoč kilometrov dolge fronte, potem ko pozimi njeni poskusi ofenzive niso obrodili večjih sadov, kot se je najbolj kazalo v bitki za Bahmut.

Ukrajinci na zasedenih ozemljih bodo potrebovali dovoljenje za bivanje

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem podpisal odlok, po katerem bodo lahko z zasedenih ozemelj, ki si jih je Rusija priključila, izgnali ukrajinske državljane, če bodo ocenili, da predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti. Najprej bodo vse prebivalce anektiranih regij Lugansk, Doneck, Zaporižija in Herson prepoznali kot tujce, če nimajo ruskega državljanstva, za katerega lahko sicer zaprosijo. Če ne bodo, bodo morali pridobiti dovoljenje za bivanje (četudi gre za Ukrajince na svojih domovih). Lahko jim ga bodo zavrnili in jih izgnali, če bodo domnevno predstavljali grožnjo Rusiji in njeni ustavni ureditvi oziroma če bodo sodelovali pri uporniških aktivnostih, je poročal CNN. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je dejal, da gre za dejanja genocida z očitnim namenom spremembe etnične strukture prebivalstva.

Raketni napad najhujši v mestu Uman

Ukrajina je bila v peket znova tarča velikega ruskega raketnega napada, prvega po skoraj dveh mesecih. Kijev je bil tarča prvič po več kot 50 dneh. Ubitih je bilo najmanj 25 civilistov, pravi ukrajinska stran, večina v mestu Uman, kjer so umirali tudi otroci. Žrtev bo verjetno še več, sodeč po posnetkih porušenega stanovanjskega poslopja, kjer je zagorelo. »Mojih sosedov ni več. Vsi so šli,« je za agencijo Reuters povedal 58-letni Sergij Lubivski, ki je napad preživel v stanovanju v sedmem nadstropju, od koder ni mogel zaradi eksplozije, ki je odnesla sosednja stanovanja, z balkona pa so ga skupaj s soprogo rešili gasilci.

Rusija je takšne raketne napade, ki so po trditvah Moskve usmerjeni v kritično in vojaško infrastrukturo, po trditvah Kijeva pa zahtevajo ogromno civilnih žrtev, pozimi izvajala skoraj vsak teden, potem pa so ponehali. Petkov napad je bil po navedbah Rusije usmerjen proti ukrajinskim rezervnim vojaškim enotam. Trdi, da so bili uspešni in da jim je preprečila odhod na fronto.

Na jugovzhodu v mestu Dnipro je raketa zadela hišo in ubila 31-letno žensko in dveletnega otroka, je dejal guverner regije Sergij Lisak. Rakete so padle tudi na Kijev, Kremenčuk, Poltavo in Mikolajev. »Ta ruski teror zahteva pošten odgovor Ukrajine in sveta. In ga bo tudi dobil,« je na družbenem omrežju zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Proruske oblasti v regiji Donbas pa trdijo, da je bilo v ukrajinskem napadu ubitih sedem ljudi, med njimi tudi otrok, ko je raketa zadela minibus.