Reprezentanca Bosne in Hercegovine je v vročem navijaškem vzdušju v dvorani v Cazinu uničila sanje slovenske izbrane vrste o šestih zmagah na šestih tekmah, kar bi bil zgodovinski dosežek, kajti Slovenija v kvalifikacijah za EP še nikoli ni imela stoodstotnega točkovnega izkupička. Za razliko od ekipe selektorja Uroša Zormana, ki si je že pred dvobojem v Cazinu zagotovila napredovanje na Euro 2024, so izbranci njegovega stanovskega kolega Irfana Smajlagića (ekipo je prevzel oktobra lani) s skalpom Slovencev, s katerim so prišli že do šestih točk, z nogo in pol že (vsaj) tretji v skupini. Dokončno vozovnico za Nemčijo pa bodo dobile štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance v osmih skupinah. V Cazinu so bili gostitelji boljši po učinkovitosti pri strelih na gol (66:63 v odstotkih), po uspešnem izvajanju sedemmetrovk (4:4, gostje 2-0) in skupnem številu obramb vratarja (13:9). Goste so povozili tudi trije igralci, ki so si rokometni kruh na klubski ravni nekoč služili na sončni strani Alp: dvojčka Benjamin (11 obramb) in Senjamin Burić (7 golov) sta nekoč blestela v dresu Gorenja, Dino Hamidović (5 golov, uspešno je izvedel vse štiri sedemmetrovke) pa v Trimovem. Med 16 domačimi reprezentanti so bili na igrišču še trije, ki so bili, so ali bodo povezani s Celjem Pivovarno Laško: že 39-letni Mirsad Terzić je bil v Celju med letoma 2007 in 2009, 23-letni krožni napadalec Amir Muhović je v mesto ob Savinji prišel pred letošnjo sezono, 20-letni desnokrilni igralec Luka Perić pa pred naslednjo.

»Svojim fantom čestitam za izjemno borbo. Glede na trenutne kadrovske razmere smo odigrali zelo zrelo tekmo, pokazali smo pravi značaj, se borili do konca in dali od sebe maksimum,« je bil kljub porazu zadovoljen selektor Uroš Zorman. Med 32 reprezentancami v kvalifikacijah so po neuspehu Slovenije v Cazinu ostale le še štiri z maksimalnimi desetimi točkami: Francija, Avstrija, Portugalska in Madžarska. »Zmagovalca tekme je odločilo nekaj več mednarodnih izkušenj domačih reprezentantov in nekaj preveč naših tehničnih napak. Zelo sem ponosen na svoje fante, na naše rokometne 'mladiče', ki so v odličnem vzdušju v dvorani prikazali dobro in pravo moško igro,« je še dodal Zorman.

Z razpletom tekme je bil zadovoljen tudi slovenski vratar Urh Kastelic, član nemškega prvoligaša Lemga. In to kljub temu, da si je BiH po letih 2020 in 2022 (obakrat je osvojila 23., predzadnje mesto med evropsko elito) verjetno že tretjič zapored priigrala nastop na EP. »Zelo nam je žal, ker nam ni uspelo iztržiti točke ali dveh v Cazinu. Za veliko naših fantov je bila to prva tekma v takšnem vzdušju, na žalost pa nam je zmanjkalo nekaj športne sreče za točko ali dve. A vsi naši igralci so pokazali, zakaj selektor računa nanje,« je pojasnil Kastelic in dodal, da bo Slovenija brez dvoma končala kvalifikacije z zmago proti Kosovu.

*** Zelo sem ponosen na svoje fante, na naše rokometne »mladiče«, ki so v odličnem vzdušju v dvorani v Cazinu prikazali dobro in pravo moško igro. Uroš Zorman, selektor Slovenije