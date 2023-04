Protipoplavne naložbe: 300 milijonov težke naložbe brez papirnate sledi

Na ministrstvu za naravne vire in prostor ter direkciji za vode ta čas vodijo 300-milijonski projekt protipoplavnih naložb, a očitno nimajo nobenih dokumentov, ki bi dokazovali, kako so projekte in občine, v katerih bodo financirali protipoplavne ukrepe, izbrali.