Kot so sporočili iz KPK, so predhodni preizkus uvedli na podlagi prijave marca letos, iz katere so izhajali očitki, da je Smiljan Mekicar razpisno dokumentacijo javnega razpisa priredil na način, da je ustrezala zgolj enemu ponudniku. Pri KPK so proučili dokumentacijo in ugotovili, da sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb zakona o javnem naročanju že obravnava policija. Hkrati so ugotovili, da je ministrstvo za zdravje zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev medicinske opreme konec marca letos ustavilo javno naročilo za nakup naprav za magnetno resonanco in objavilo novo javno naročilo, Mekicar pa je prejel odpoved delovnega razmerja. Zaradi dejstva, da so primarno pristojni organi uvedli postopke v konkretni zadevi, KPK prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo in je postopek ustavila.