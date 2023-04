Za nogometaše v prvi slovenski ligi ni prazničnega počitka, saj bodo odigrali tekme 33. kroga in tudi začeli 34. krog, prihodnja sobota je namreč rezervirana za finale slovenskega pokala med Olimpijo in Mariborom v Celju. Osrednji dogodek 33. kroga bo danes v Celju, kjer bo tekma kandidatov za naslov podprvaka. Maribor na štajerski derbi prihaja z dvema točkama prednosti. »Verjamem, da bomo po uvrstitvi v finale pokala z zmago v Celju naredili pomemben korak k drugemu mestu v prvenstvu,« je jasen trener Maribora Damir Krznar, ki stavi tudi na tradicijo.

Maribor je neporažen na zadnjih sedmih štajerskih derbijih. Celje zelo niha iz tekme v tekmo, z zmago bi prehitelo Maribor, kar bi bil majhen obliž na novo rano neuspešne sezone brez lovorike. Če Maribor stavi na nove gole Žana Vipotnika, je adut Celja nekdanji igralec vijoličastih Aljoša Matko, strelec dveh golov na zadnji tekmi z Bravom v Šiški. V vrstah Celja je sicer kopica nekdanjih igralcev Maribora: Matko Obradović, Žan Karničnik, Gregor Bajde, Damjan Vuklišević, Nejc Ajhmajer, Nino Milić in Žan Flis.

Medtem ko sta Maribor in Celje z eno nogo že v kvalifikacijah za evropsko konferenčno ligo, se za četrto mesto borita Koper in Mura, ki zaostaja za štiri točke. Prekmurci v zadnjih štirih tekmah potrebujejo serijo zmag. Današnja tekma z Bravom bo posebna za trenerja Mure Dejana Grabića, ki je prišel v Prekmurje februarja letos prav iz Šiške. Tekmeca odlično pozna, saj je bil trener Brava od aprila 2017. Koper odločno napoveduje, da v Ljubljano prihaja po tri točke. Med kluboma vlada veliko rivalstvo, ki je imelo na zadnji tekmi na Bonifiki tudi buren »tretji polčas«. Prišlo je do ostrih besednih dvobojev med Koprčanoma Antejem in Ivico Gubercem ter trenerjem Olimpije Albertom Riero. Olimpija ima po osvojitvi naslova prvaka težave s formo in motivacijo, saj je le remizirala z Gorico in v pokalu z veliko sreče izločila Aluminij. Če bo trener Riera po koncu sezone zapustil Ljubljano, bo eden izmed glavnih vzrokov skromen obisk gledalcev v Stožicah, saj pravi, da ob praznih tribunah tudi sam ni stoodstotno motiviran.

Pari 33. kroga, sinoči: Domžale – Gorica, danes ob 17.30: Mura – Bravo, ob 20.15: Celje – Maribor, jutri ob 15. uri: Tabor – Radomlje, ob 17.30: Olimpija – Koper; pari 34. kroga, torek, 2. maja, ob 20.15: Maribor – Mura, sreda, 3. maja, ob 17.30: Radomlje – Olimpija, ob 20.15: Gorica – Celje, četrtek, 4. maja, ob 17.30: Bravo – Tabor, ob 20.15: Koper – Domžale.