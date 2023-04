Microsoftov brskalnik edge pošilja podatke o vseh straneh, ki jih z njim obiščejo uporabniki, Microsoftovemu iskalniku bing. To je ugotovil uporabnik, ki v spletni klepetalnici reddit sliši na ime »hackermchackface«. Gre za resno grožnjo zasebnosti na spletu, ki je še toliko hujša, ker je nastavitev, ki jo povzroča, vklopljena samodejno in je tudi mnogi vešči uporabniki verjetno nikdar ne bi niti opazili.

Kriva naj bi bila nastavitev »Pokažite predloge za spremljanje ustvarjalcev v Microsoft edge«. Do spremembe obnašanja naj bi prišlo s posodobitvijo na različico 112.0.1722.34 in kasnejše, kar se je zgodilo 7. aprila. Pred tem naj bi edge bingu podatke o obiskih pošiljal le za omejeno število spletišč, vključno z youtubom in pinterestom. Tudi to ni idealno in bi bilo veliko bolje, če bi brskalnik uporabnika pred prvim zagonom vprašal, ali to sploh želi.

Zamisel za storitvijo se sicer sliši dokaj nedolžna. Edge naj bi uporabniku s pomočjo nastavitve omogočal lažje spremljanje novih objav ustvarjalcev, ki so mu zanimivi. To je mogoče storiti na dva načina. Bolj zamuden način je, da uporabnik edgeu ročno vnese ustvarjalce, ki ga zanimajo. Enostavnejši način je, da edge na lastno pest beleži, kaj najpogosteje obiskuješ, in ti nato servira rezultate, ne da bi sploh vedel, kaj se dogaja v ozadju. Uporabnik je na koncu navdušen, saj mu brskalnik čudežno predlaga prav tiste vsebine, ki ga najbolj zanimajo, ne ve pa, kako je do tega prišlo.

Microsoft bo ukrepal

Sledenje uporabnikovim aktivnostim po spletu in profiliranje za ciljano oglaševanje, tudi ciljano ponujanje člankov, videov in drugih objav, sicer ni nič novega, a beleženje in pošiljanje podatkov čisto vsakega obiska katere koli spletne strani v roke podjetju, brez piškotkov ali kakršnih koli privoljenj, je problematično. Na odkritje se je odzval tudi Microsoft. Podjetje je sporočilo, da se zaveda poročil o odtekanju obiskanih spletnih naslovov, in zatrdilo, da bodo primerno ukrepali za rešitev problema. Do tedaj pa je koristno, če uporabniki edgea odprejo nastavitve (najdete jih na dnu orodne vrstice, ki se odpre s klikom na tri pikice v zgornjem desnem kotu brskalnika). V nastavitvah odprite meni »Zasebnost, iskanje in storitve«, tam pa podrsajte čisto do dna. Pod seznamom »Storitve« najdite »Pokažite predloge za spremljanje ustvarjalcev v Microsoft edge« in pritisnite na drsni gumb, da se premakne levo in ni več obarvan modro. To je treba storiti ročno na vseh računalnikih, na katerih uporabljate edge.

Microsoftov brskalnik edge je sicer že dolgo tarča posmeha bolj veščih spletnih uporabnikov. Ima namreč dolgo zgodovino slabega, zlasti pa počasnega delovanja. Microsoft je vložil kar nekaj napora, da bi ga izboljšal, in to mu je v zadnjem času do neke mere tudi uspelo. Danes premore lep nabor zanimivih funkcij, še najbolj zanimive pa so ta hip povezane z integracijo pogovorne umetne inteligence chatGPT 4 v brskalnikove vgrajene storitve Microsoftovega iskalnika bing.