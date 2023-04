#Kritika Razkrivanje licemerstva

Kaj se zgodi, ko se umetnik družbeno angažira proti brisanju spomina in pravic? Nemanja Cvijanović (1972) to počne z najpomembnejšim postopkom avantgardne umetnosti – apropriacijo ali prisvajanjem podob, postopkov in mehanizmov iz kulture. Gre za Duchampovo idejo, da umetnik ni samo ustvarjalec ali proizvajalec umetniških del, temveč tudi kulturni delavec, ki na osnovi svojega znanja in izobrazbe ter čutnih sposobnosti vidi in razume družbenopolitične probleme, kar razkriva s postopki premeščanja stvari in podob iz enega konteksta v drugega. Zaveda se, da je to tudi politično dejanje, ker je svet umetnosti vnaprej določen z mediji, materiali in tehnologijo, ki jih narekuje prav politika. Od nastopa zgodnjih avantgard dalje smo v procesu stalnega preoblikovanja in odvzemanja pomena stvarem.